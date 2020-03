Le Bright Future F1 Racing a dans les sports électroniques

Après un événement réussi, la Formule 1 a peut-être trouvé son succès dans les jeux.

Le monde peut sembler sur le point de se terminer, mais n’ayez crainte. Lavez-vous les mains avant de jouer.

Avec cette nouvelle réalité du travail à domicile et des formes d’isolement social décalées indéniablement, tant de gens recherchent des distractions pour se débarrasser de la crise de santé publique la plus grave du monde depuis la pandémie H1N1.

Cela a été rendu un peu plus difficile avec l’annulation de presque tous les événements sportifs télévisés. Mais peut-être qu’à l’ère des coronavirus, l’e-sport pourrait intervenir et combler cette lacune. Dimanche, nous avons eu un aperçu de la façon dont cela pourrait fonctionner, alors que les coureurs professionnels de F1, IndyCar et d’autres séries ont opté pour le numérique, attirant de grandes foules sur YouTube et Twitch.

Dans la boucle

Dimanche était censé être un grand jour de course. Si nous ne vivions pas une pandémie terrifiante, mon plan était de commencer le matin avec la Formule 1, qui devait démarrer sa saison 2020 avec le Grand Prix d’Australie. La F1 avait déjà reporté une course en Chine qui devait avoir lieu en avril, tandis que le Grand Prix de Bahreïn (prévu pour le 22 mars) allait se dérouler sans spectateurs. Puis, à la veille de l’événement australien, l’équipe McLaren a annoncé qu’un de ses membres avait testé positif pour COVID-19. Ce qui a suivi était des plus indignes. La Formule 1, le promoteur de la course et le gouvernement régional ont tous tenté de se cacher de leur responsabilité envers le public. C’était avant de finalement s’incliner devant l’inévitable et d’annuler l’événement même si les fans faisaient la queue pour entrer.

Dimanche après-midi, on allait assister au Grand Prix de Saint-Pétersbourg, qui devait être le début de la saison 2020 d’IndyCar. Alors que les craintes liées aux coronavirus augmentaient au cours des semaines précédentes, IndyCar avait décidé d’aller de l’avant et d’organiser l’événement sans spectateurs, mais il devait lui aussi faire face à la réalité, annonçant la semaine dernière qu’il arrêterait de courir en mars et avril.

On y va encore une fois

Et pourtant, dimanche, nous avons encore pu voir des pilotes comme le jeune phénomène F1 Max Verstappen et le champion IndyCar (et très sympathique) Simon Pagenaud, entre autres, faire la queue sur la grille de départ pour combattre. C’est juste qu’au lieu de le faire dans de vraies voitures, ils couraient devant des écrans. Cela était dû aux gens de The Race, une nouvelle publication en ligne sur le sport automobile, qui a organisé la bataille All-Star Esports.

L’événement s’est déroulé avec rFactor 2 et comprenait trois courses de qualification. Les huit premiers de chacun sont passés à la finale. Le premier était destiné aux pilotes de course professionnels issus de séries physiques telles que la F1 et l’IndyCar susmentionnées, ainsi que de la Formule E, du Championnat du Monde d’Endurance, du British Touring Car Championship et bien d’autres. La deuxième course de qualification a été réservée aux coureurs professionnels de l’esport comme Rudy van Buren (qui a remporté la compétition McLaren’s World’s Fastest Gamer), Bono Huis (qui a remporté la Las Vegas eRace à un million de dollars de Formule E) et Brendon Leigh, vainqueur du premier championnat F1 d’esports. Le troisième était rempli de joueurs experts de rFactor 2. Ces joueurs ont réussi la coupe lors d’une épreuve de qualification ouverte tenue la veille.

Une piste différente

rFactor 2 est une simulation de course notoirement difficile à maîtriser, et il n’est donc probablement pas surprenant que la course la plus proche ait été dans la troisième épreuve de qualification et que le vainqueur de la grande course, Jernej Simončič, soit venu de ce groupe.

Il en est de même pour le pilote de deuxième place Kevin Siggy, van Buren terminant troisième. Le coureur professionnel le mieux classé était Felix Rosenqvist d’IndyCar. Ils ont également remporté cette distinction lors de l’événement Big Money de la Formule E en 2017.

“Je me sens honoré d’avoir participé au plus grand événement de course sur sim de l’histoire. Je savais que j’avais de bonnes chances de me qualifier pour la finale avec mon expérience en roue libre de la série Formula Simracing, mais d’être au sommet, c’est surréaliste. Avec un peu de chance, c’est le premier de ces grands événements. “

Plus tard dans la journée, Veloce Esports a organisé Not the Australian GP, ​​qui a utilisé F1 2019 comme plate-forme et a présenté les pilotes de F1 Lando Norris, Esteban Gutierrez et Stoffel Vandoorne aux côtés de coureurs, dont beaucoup participent à la série officielle d’esports de F1. Ici aussi, les joueurs ont ouvert la voie, la victoire revenant à Daniel Bereznay, finaliste du championnat d’esport F1 2018.

Célébrités pour une cause

La journée s’est terminée avec les Replacements 100, une course NASCAR organisée par Podium eSports qui s’est déroulée dans iRacing. Cet événement a probablement présenté le plus grand nom du week-end, avec la participation de Dale Earnhardt Jr.. Earnhardt Jr était accompagné de Chad Knaus, le chef d’équipe derrière les sept championnats de Jimmy Johnson, ainsi que de nombreux coureurs NASCAR actuels. Ils comprennent Bubba Wallace, Justin Allgaier, Alex Bowman et William Byron. Cet événement a été remporté par Josh Williams, dont le travail de jour est le spotter pour le pilote de NASCAR Ryan Blaney.

Le fait que les coureurs dédiés à l’esport dominent, en particulier lors des deux premières épreuves, n’est pas particulièrement surprenant. Après tout, être bon dans une simulation de course en particulier est une compétence comme une autre, et rien ne peut remplacer l’expérience à ce niveau. Ce qui était peut-être plus surprenant, c’était la popularité des événements. La bataille All-Star Esports a attiré plus d’un demi-million de téléspectateurs sur YouTube. De plus, Not the Australian GP a accumulé plus de 350 000 vues. Les deux prétendaient être en tête des charts des streams Twitch. Les remplacements 100 ne semblent pas avoir été diffusés sur YouTube mais ont attiré plus de 71 000 téléspectateurs sur Twitch.

Événements à venir

En l’absence d’événements de course physique au calendrier pendant au moins les prochaines semaines, d’autres événements sont prévus. En tant que tel, le succès de ces événements convaincra sans aucun doute plus de stars du sport. Une grande partie de la popularité nationale de NASCAR est attribuée au Daytona 500 de 1979. Il a été diffusé lorsqu’une grande partie de la côte est s’ennuyait, piégée chez elle par un blizzard. Peut-être que COVID-19 se révélera être un bassin versant similaire pour les sports électroniques.

L’événement All-Star avait quelque chose comme 50 000 téléspectateurs YouTube simultanés au sommet de la chaîne principale (plus peut-être encore plus sur les chaînes des coureurs?), Que YouTube rapporte maintenant comme> 550 000 vues totales (probablement parce que beaucoup de gens ne regardaient que une partie de celui-ci, ou regardé la vidéo non en direct). Pas l’Aus GP aurait censément 59K spectateurs simultanés YouTube. De plus, il y avait 70K sur Twitch de Lando Norris et 12K sur le flux Twitch officiel. Cela ressemble à des chiffres assez décents pour un événement d’esports.

Alors pour les prochains matchs, les courses de F1 devraient-elles continuer à devenir virtuelles? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

