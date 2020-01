Le briseur de trônes dérivé de la série Witcher amène les batailles basées sur des cartes à basculer aujourd’hui

Le lancement sur Nintendo Switch aujourd’hui est Thronebreaker: The Witcher Tales, un spin-off du toujours plus pertinent Le sorceleur série lancée pour la première fois sur d’autres plateformes en 2018.

Le jeu est un RPG solo se déroulant sans surprise dans le monde de la célèbre franchise qui, entre cela et The Witcher 3: Wild Hunt, s’installe rapidement sur la plateforme Nintendo. Il combine une exploration axée sur la narration avec des puzzles et des mécanismes de combat de cartes, et bien que les versions précédentes ne se vendaient pas aussi bien que CD Projekt Red l’espérait, il a été généralement accueilli favorablement.

Voici une liste de fonctionnalités clés:

– Découvrez un tout nouveau conte du monde Witcher de 30 heures avec 20 états finaux du monde possibles.

– Lancez-vous dans une grande aventure pleine de quêtes stimulantes.

– Influencez l’état du monde autour de vous en faisant des choix difficiles et en affrontant les conséquences.

– Rencontrez un casting de personnages riches et multidimensionnels – certains d’entre eux vous rejoindront dans votre quête, d’autres que vous devrez affronter sur le champ de bataille.

Le jeu devrait être mis en ligne sur l’eShop dès aujourd’hui pour 19,99 $ si vous êtes intéressé. Nos amis de Push Square ont passé en revue le jeu pour PS4, disant que c’est “une recommandation facile pour les passionnés de Witcher et les fans de RPG stratégiques – un conte étonnamment robuste et riche à ne pas négliger”.

Vous songez à essayer celui-ci? Faites-nous savoir si vous le récupérerez sur l’eShop avec un commentaire.

Merci à Timo pour le conseil!

