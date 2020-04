Le bug le plus ennuyeux d’Apex Legends sur PS4 est enfin corrigé

Depuis le lancement de l’événement Apex Legends The Old Ways, les joueurs de PlayStation 4 connaissent un bug où le secteur de la liste de lecture par défaut était Trios après être revenu d’un jeu classé ou après avoir changé de personnage. En réponse à la communauté signalant le bogue, Respawn a publié la mise à jour 1.35 de la PS4.

Attention, Légendes: cet après-midi, nous avons proposé un correctif pour PS4 qui traitait des problèmes suivants:

🔸 Sélecteur de liste de lecture par défaut sur Trios après être revenu d’un jeu classé ou après avoir changé de légende

Les commandes du menu du clavier / curseur ne fonctionnent pas après avoir récupéré le butin

🔸 Corrections de crash – Apex Legends (@PlayApex) 21 avril 2020

Le correctif de bogue n’était pas la seule chose incluse dans le correctif, avec un certain nombre de correctifs de plantage, et un bogue qui empêchait les contrôles de fonctionner après avoir récupéré le butin a également été corrigé. Des améliorations de réseau, de performances et de stabilité ont également été ajoutées, mais les notes de mise à jour ne détaillent pas les améliorations spécifiques apportées.

Le téléchargement complet et l’installation de ce patch sont de 150 Mo. Assurez-vous donc de vérifier la mise à jour avant d’ouvrir le jeu sur votre PS4.

Ces correctifs arrivent juste à temps, alors que la saison 4 touche à sa fin et que la prochaine saison pour Apex Legends arrivera bientôt.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: jouons à l’événement The Old Ways d’Apex Legends

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.