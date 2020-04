Le cadre de Call of Duty 2020 est la guerre du Vietnam, qui fait partie de la série Black Ops

Par Stephany Nunneley,

On dirait Call of Duty 2020 fera partie de l’univers de Black Ops, et le cadre est le Vietnam, selon les rumeurs d’aujourd’hui.

Call of Duty 2020 pourrait s’appeler Call of Duty: Vietnam si les rumeurs sont correctes.

Hier, TheGamingRevolution a rapporté que l’entrée de cette année dans la série ne serait pas un titre Black Ops dans son nom, comme le suggéraient les rumeurs précédentes, mais qu’elle se déroulerait dans le même univers pendant la guerre froide et avec la guerre du Vietnam au centre de la scène (merci, Charlie Intel).

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et Jason Schreier de Kotaku a confirmé la rumeur dans une série de tweets (merci, resetera). Il a dit, à sa connaissance, que le jeu ferait partie de l’univers Black Ops, et qu’il se concentrerait sur la guerre du Vietnam – et qu’il ne pense pas que ce soit le redémarrage du Black Ops original sorti en 2010 qui était également pendant la guerre froide.

Je ne suis pas un COD, donc je ne sais rien de tous les manigances des traditions ni de ce que cela signifie vraiment d’être un jeu Black Ops, mais un titre que j’ai entendu dire à quelques reprises est simplement «COD: Vietnam. ” Pour autant que je sache, cela fait partie de la série Black ops? Pas certain – Jason Schreier (@jasonschreier) 21 avril 2020

L’année dernière, un rapport a déclaré que le développement de Call of Duty 2020 avait été perturbé, ce qui a amené Activision à faire participer Treyarch au projet. La rumeur disait qu’il s’agissait d’un nouveau titre de Black Ops, mais c’était à peu près tout ce que nous savions à ce sujet.

La société a tendance à annoncer ses titres CoD en mai, ce qui approche à grands pas.Par conséquent, d’après l’historique des annonces, nous pouvons nous attendre à entendre parler du nouveau jeu le mois prochain.

