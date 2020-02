Le capitaine Tsubasa Rise of New Champions attire pica et nostalgie dans sa dernière bande-annonce

Moete Hero! Le jeu de Tamsoft et Bandai Namco aspire à devenir un rêve devenu réalité pour leurs fans.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions a été l’une des plus grandes surprises de ces derniers mois sur le territoire des jeux vidéo basés sur des licences d’anime. La production deTamsoftetBandai NamcoIl semble pouvoir réaliser le rêve de nombreux fans de foie et Benji et Super Champions: créer un jeu de football traditionnel avec les personnages de Yoichi Takahashi. La nouvelle bande-annonce donne des ailes aux illusions des adeptes du manga.

Sortie en 2020 sur PS4, Switch et PC.Confirmez quelque chose qui peut déjà être imaginé en regardant le contenu du jeu montré à ce jour: Captain Tsubasa: Rise of New Champions englobe l’histoire du jeu.troisième championnatcette dispute du foie avec les couleurs de l’école Nankatsu. La nouvelle bande-annonce présente les personnages principaux de chaque équipe face à l’équipe de Shizuoka, avec certains des grands moments qui les caractérisent dansle deuxième arc mémorisé de la série.

Il y a un petit changement dans l’histoire originale.Il est frappant, cependant, que la bande-annonce commence par un monologue Katagiri dans unstade américain. La Coupe du Monde U16 du manga original se joue dans leParc des Prncipesde Paris, en France, nous pouvons nous attendre à des nouvelles pour l’histoire racontée dans l’OVA deShin Captain TsubasaOu se limiter à un simple changement de lieu pour accueillir l’un des stades en mode campagne? Soustrayez les nouvelles du jeu dans les mois à venir.

Il n’y a pas de date de sortie pour le jeu vidéo et. Il a été concrétisé, que oui, que la production de Bandai Namco et Tamsoftà paraître en l’an 2020. Découvrez notre premier aperçu de Captain Tsubasa: Rise of New Champions pour découvrir ce qui vous attend à vos commandes. Quoi qu’il arrive, rappelez-vous: Alan ne s’arrête pas pour un.

