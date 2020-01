Le casque Index VR de Valve est épuisé dans tous les pays sauf un

15 janvier 2020 – 10h01

Le casque de réalité virtuelle Index de Valve semble s’être vendu dans 31 régions du monde.

C’est selon RoadtoVR, qui rapporte que le seul endroit où il est disponible en ce moment est le Japon, ce qui n’est pas surprenant étant donné que ce pays est en grande partie une région console et mobile.

L’annonce d’un nouveau titre Half-Life – une exclusivité de la réalité virtuelle – Alyx est sans aucun doute la principale raison du tarissement des stocks, mais les périodes du Black Friday et de Noël sont également des facteurs contributifs lorsque les consommateurs achètent pour eux-mêmes et leurs proches.

Fin novembre, Index VR s’est vendu aux États-Unis et au Canada à la suite de la révélation du titre de première partie susmentionné. Le matériel a été révélé en mai 2019 avant sa sortie en juillet. Depuis son lancement, la technologie est apparue à plusieurs reprises dans le Steam Top Ten, étant souvent l’article le plus vendu d’une semaine donnée.

