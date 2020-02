Le casque Index VR de Valve est toujours épuisé un mois avant le lancement de Half-Life: Alyx

Par Emily Gera,

Nous ne sommes même pas à un mois de la sortie du casque Half-Life: Alyx et Valve Index VR est encore complètement épuisé.

Comme nous l’avons signalé le mois dernier, le casque Index VR a été vendu en magasin et en ligne à la mi-janvier. Selon Road to VR, le système VR est encore presque entièrement épuisé. La seule version disponible est un casque sans manette ni base vendu au Japon.

Bien que cette pénurie ait débuté à la fin de l’année dernière, la plupart des indices supposés seront de retour en stock au début de 2020. Cependant, il semble que les choses se soient aggravées.

La semaine dernière, la société a tweeté qu’elle “aurait bientôt plus d’informations sur la disponibilité prochaine de l’indice de valve”.

Mais jusqu’à présent, ceux qui souhaitaient mettre la main sur le Valve Index ont dû compter sur un système d’inscription pour être avertis par e-mail lorsque les ensembles reviennent en stock. Selon Road to VR, il ne semble pas que quiconque s’est inscrit pour être informé ait reçu un e-mail de retour en stock jusqu’à présent.

Bien qu’Index ne soit pas le seul casque VR que vous pouvez utiliser pour jouer à Half-Life: Alyx – Valve a conçu le jeu pour fonctionner avec une large gamme de casques – la demande accrue est très probablement induite par Half-Life: Alyx. Half-Life: Alyx devrait sortir le 23 mars.

Situé entre les événements de Half-Life et Half-Life 2, dans le jeu Alyx Vance et son père Eli “montent une résistance précoce à l’occupation brutale de la Terre par le Moissonneur”. En tant qu’Alyx, vous vous engagez dans un combat, résolvez des énigmes et explorez un monde devenu abandonné grâce à une invasion extraterrestre.

