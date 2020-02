Le casting de The Witcher Netflix Season Two confirmé, mais pas Vesemir

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 21 février 2020 15:42 GMT

Le casting de The Witcher Netflix Season Two a été annoncé.

The Witcher Netflix La série a de nouveaux personnages à venir avec la saison deux et la société a annoncé la distribution aujourd’hui.

Yasen Atour (Ben-Hur) jouera le Witcher Coen qui a entraîné Ciri au combat à l’épée; Agnes Bjorn comme Vereena un puissant bruxa; Paul Bullion (Peaky Blinders) incarnera Lambert, un jeune sorceleur de Kaer Morhen; comme indiqué précédemment, le maudit Nivellen sera joué par Kristofer Hivju; L’acteur danois Thue Ersted Rasmussen a été choisi comme Eskel, un autre sorceleur; Lydia la sorcière sera jouée par Aisha Fabienne Ross (Alleycats); et Mecia Simson (Next Top Model de Grande-Bretagne et d’Irlande) prêteront ses talents à l’elfe Francesca.

Alors, qui manque au casting? Vesemir. Mark Hamill se serait vu offrir le rôle, mais ce n’est pas confirmé bien sûr. Mais nous espérons que c’est vrai et que Hamill accepte une offre.

Les réalisateurs de la saison 2 comprennent Sarah O’Gorman (Maudite), Ed Bazalgette (The Last Kingdom, Dortcor Who), Stephen Surjik (Umbrella Academy) et Geeta Patel (Meet The Patels).

“La réaction à la saison 1 de The Witcher a placé la barre très haut pour l’ajout de nouveaux talents pour la deuxième saison”, a déclaré la showrunner Lauren Schmidt Hissrich dans un communiqué.

“Sophie Holland et son équipe de casting ont à nouveau trouvé les meilleures personnes pour incarner ces personnages, et entre les mains de ces réalisateurs accomplis, nous sommes ravis de voir ces nouvelles histoires prendre vie.”

De retour avec la saison deux, Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Anna Shaffer, Joey Batey et d’autres de la saison un.

La date de la saison 2 n’a pas été fournie, mais elle devrait être diffusée en 2021.

