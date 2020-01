Le cauchemar du film d’anime Wolf du studio Korra se dirige vers Netflix

Complètement sorti de nulle part, Netflix a annoncé un “film d’anime” (Les gens appellent simplement ce qu’ils veulent maintenant, n’est-ce pas?) De The Witcher: Nightmare of the Wolf. Il provient du showrunner de la série d’action live totalement génial, Lauren S. Hissrich, et d’un écrivain de ce spectacle, Beau DeMayo. Le Studio Mir, le studio d’animation sud-coréen qui a développé The Legend of Korra et Voltron, entre autres, est également à bord. C’est apparemment tout ce que nous savons sur le projet pour le moment, pas de date de sortie, de détails de casting ou de détails d’histoire. Un loup est probablement impliqué.

Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire de Witcher est en préparation! Le film d’anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, nous ramènera à une nouvelle menace face au continent. Présenté par l’équipe Witcher @LHissrich et @BeauDeMayo, et Studio Mir le studio derrière Legend of Korra.

The Witcher: Nightmare of the Wolf pourrait combler un vide entre les saisons de l’émission en direct, car les fans de la saison 1 ont déjà faim de voir une suite. En effet, 76 millions de personnes ont regardé au moins deux minutes de la série d’action en direct Witcher sur Netflix depuis sa sortie, ce qui augure très bien pour l’avenir de cette franchise à la télévision.

On pourrait affirmer qu’une grande partie du succès de la série en direct vient du charme et du charisme énormes qu’Henry Cavill apporte au rôle de Geralt de Rivia, imitant même avec succès (de manière non embarrassante) la voix profonde entendue par le personnage dans les jeux vidéo. Il n’y a encore aucun mot sur s’il reprendra le rôle de cette adaptation du film d’anime Studio Mir, mais je dirais qu’il vaut l’argent. Alternativement, ils pourraient donner le rôle à l’acteur de voix de jeu vidéo, parce que, tu sais, il vaut vraiment l’argent aussi.

