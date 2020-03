Le CDPR fait un don de près d’un million de dollars pour lutter contre le coronavirus

Par Rodolfo León

Dans le grand schéma des choses, les jeux vidéo ne sont pas le problème le plus important en ces temps troublés. Le coronavirus a ralenti le monde, annulant des événements dans le monde et forçant les familles à s’isoler pour éviter la contagion. Des travaux sont déjà en cours sur un vaccin et les grandes entreprises soutiennent financièrement pour atteindre cet objectif plus rapidement. CD Projekt RED C’est l’une de ces sociétés, qui a récemment fait don de 950 000 $ à l’une des plus grandes organisations caritatives de Pologne.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy a reçu avec joie la somme d’argent et les développeurs de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3: Wild Hunt Ils ont partagé le message suivant:

«Nous tenons également à remercier l’ensemble du service médical et toutes les personnes impliquées dans la lutte contre le virus. Au péril de votre santé, vous vous battez pour la nôtre chaque jour – votre travail acharné est notre inspiration. Nous avons également un appel à tous ceux qui lisent ce message: prenez au sérieux ce qui se passe autour de nous. Écoutez les recommandations de ceux qui connaissent la santé publique. Restez à la maison et ne laissez pas le virus se propager! »

Nintendo C’est l’une des entreprises à se joindre à la lutte contre le coronavirus, car elle a récemment fait don de milliers de respirateurs à États Unis.

