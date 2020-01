Le cercle de Netlfix est lui-même un poisson-chat

Image: Le cercle

Une émission de téléréalité Netflix permet aux concurrents de se «chat-chat» en compétition pour un prix de 100 000 $. Mais tout comme ses concurrents de pêche au chat, ce que The Circle dit que c’est, et de quoi il s’agit vraiment, sont des choses très différentes.

The Circle, qui a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci, prétend être un spectacle dans lequel «n’importe qui peut être n’importe qui», un environnement dans lequel les médias sociaux retransforment le tissu même de l’interaction humaine. En vérité, le spectacle est structuré de telle manière que ses concurrents ne peuvent se comporter de manière viable que d’une manière prévisible. L’angle des «médias sociaux» n’est qu’un simple habillage de fenêtre. Mais je ne peux toujours pas arrêter de le regarder.

Voici la configuration. Huit candidats vivent dans un seul immeuble, mais ils ne sont jamais autorisés à se rencontrer face à face. Au lieu de cela, ils communiquent via une application personnalisée incroyablement hokey qui leur permet de dicter verbalement des messages dans un programme de chat qui peut en quelque sorte parfaitement interpréter les cadences maladroites, les mots mal prononcés et les descriptions détournées d’émojis spécifiques. Cette application, qui n’est certainement pas uniquement alimentée par un groupe de personnes dans une pièce quelque part regardant les flux en direct et transcrivant le texte, donne également à chaque candidat un profil, qu’il peut mettre à jour avec une nouvelle photo et un statut à des points prédéterminés.

Tous les deux jours, les candidats sont tenus de se classer du favori au moins préféré. Les deux candidats les mieux classés deviennent temporairement des «influenceurs», qui donnent ensuite le coup d’envoi à un candidat de leur choix. C’est ce qu’on appelle le «blocage», car The Circle ne doit jamais vous faire oublier que cette émission est axée sur les médias sociaux. Les candidats ont implacablement «hashtag» leurs messages malgré l’absence d’un système de hashtag interne, créant des vides sans fin vers un nulle part sans fond (#loyalty). Les joueurs bloqués peuvent alors choisir de rendre visite à un concurrent de leur choix en personne avant de quitter le bâtiment pour toujours. Chaque participant bloqué est remplacé par un nouveau participant.

C’est un mauvais spectacle trash – un mélange de tropes lus par Big Brother et, sans surprise, Catfish. Mais j’ai été collé à chaque épisode que Netflix a sorti, car sous tout le mélodrame standard, il y a une quantité de cœur rare. C’est aussi très amusant de rire avec des amis.

Les candidats passent leur temps à discuter entre eux afin de créer des relations et de former des alliances qui pourraient leur être utiles à l’avenir. Ils peuvent DM ou créer des discussions de groupe sur des écrans jonchés dans leurs appartements. Peut-être qu’ils discutent devant leur télévision, ou peut-être dans la cuisine, ou lorsqu’ils se coiffent et se maquillent dans la salle de bain, créant un scénario de type miroir où ils regardent dans un miroir littéral lors d’une émission principalement consacrée à comment ils se présentent aux autres à l’ère des médias sociaux, le miroir algorithmique fissuré de notre époque. Ou une combinaison des trois! En l’absence de moyens fiables pour se mesurer mutuellement au-delà du chat, la plupart des candidats révèlent rapidement de quoi ils parlent réellement. Cela a conduit à un environnement dans lequel l’authenticité perçue, parfois performative, l’emporte – l’une des rares façons dont le spectacle s’apparente à la culture d’influence réelle.

Par exemple, le plus grand plaisir du Cercle a été de voir un concepteur de réalité virtuelle maladroit, âgé de 23 ans, nommé Shubham, passer d’une vierge désespérément incompétente aux médias sociaux à un dieu du classement inattaquable. Shubham, un technicien maigre et d’apparence banale, est entré dans la série en déclarant paradoxalement que «les médias sociaux sont notre fléau bubonique des temps modernes». La première fois que les concurrents se sont classés, il est presque arrivé en dernier. Quelques jours plus tard, cependant, il a gagné le statut d’influenceur.

Il a accompli cela entièrement en étant un gigantesque dork. L’approche de Shubham n’était absolument pas avisée; il a fait des erreurs, s’est excusé sincèrement quand il a fait du tort aux gens, et a posté une photo se représentant dans sa chambre en désordre, portant un costume mal ajusté et donnant l’impression qu’il était sur le point d’aller à son bal du secondaire. Il continue résolument de ne pas s’intégrer dans les médias sociaux ou les moules de la télé-réalité. Il est juste un mec doux et souvent désemparé que personne ne peut se résoudre à détester. Il est maintenant le meilleur ami de Joey, un aspirant de Jersey Shore et probablement un sociopathe, mais grâce à Shubham, même cette dynamique est infiniment charmante.

Cependant, tout le monde sur The Circle n’est pas ce qu’il semble être. Une petite poignée de joueurs sont des «poissons-chats», ce qui signifie que leurs images ne correspondent pas à leur apparence réelle. Un poisson-chat, Seaburn, est un homme qui joue le rôle d’une femme – en particulier, sa petite amie réelle, en utilisant à la fois des photos d’elle et des éléments de son histoire de vie. Une autre, Karyn, est une femme gay plus grande qui joue une femme plus mince et plus conventionnellement attrayante.

Ces candidats ajoutent de l’intrigue à la procédure. Seront-ils découverts? Si oui, comment réagira tout le monde? Et comment choisissent-ils de jouer leurs nouvelles identités? Embrassent-ils l’esprit du jeu de rôle, ou se comportent-ils comme leur moi normal tout en portant une peau différente? Comment les gens réagissent-ils différemment aux mots – et seulement aux mots – de quelqu’un qui regarde d’une manière contre une autre?

Ce sont des questions légitimement convaincantes, mais The Circle les dilapide largement. Prenons le cas de Karyn, alias «Mercedeze». (Spoilers à venir.) En tant que Mercedeze, Karyn a essayé d’être fidèle à sa propre personnalité, plutôt que d’essayer de jouer le rôle de quelqu’un d’autre. Je ne suis pas sûr qu’elle ait réussi, cependant. Lorsqu’elle parlait à la caméra ou à elle-même, elle était intelligente, drôle comme un diable et sans peur d’appeler des conneries. En bref, elle était une vraie. Cependant, lorsqu’elle parlait aux autres, elle prenait en grande partie des décisions conservatrices de peur de se faire remarquer. À un moment donné, elle a fait allusion à sa sexualité réelle dans une conversation de groupe, mais même dans ce cas, le casting largement identifiable a simplement supposé que Mercedeze était bi.

Selon les règles de l’émission, Karyn a également publié sporadiquement des images de Mercedeze sur sa page de profil – des photos brillantes et dignes d’Instagram pour la plupart. Cela a fini par être sa perte. D’autres candidats ont finalement décidé que les photos de Mercedeze étaient «trop filtrées». Ceci, conjointement avec ses décisions de conversation averses au risque, a conduit à un chat de groupe AMA dans lequel tout le monde l’a accusée d’être «inauthentique» et probablement un poisson-chat. Peu de temps après, elle a été bloquée.

Après avoir été bloqué, Karyn a choisi de rendre visite à Antonio, un basketteur professionnel et un cerveau machiavélique en herbe qui, en réalité, aurait pu être la personne la plus socialement inepte de toute la série. (Il a été bloqué peu de temps après, concluant un arc tragique qui ne peut être décrit que comme «un hashtag chef embrasse un emoji».) Il avait déjà essayé de flirter avec elle – en prenant l’appât, pour ainsi dire. Surpris que Karyn ne soit pas Mercedeze, Antonio lui a demandé pourquoi elle avait décidé de pêcher le poisson-chat. «Auriez-vous parlé avec moi si je ressemblais à ça par défaut?», A-t-elle demandé. Antonio n’avait pas grand-chose à dire à ce sujet. “C’est une bonne chose”, répondit-il en riant mal à l’aise.

“J’ai fait le poisson-chat parce que toute ma vie, j’ai été jugé”, a déclaré Karyn. “Je ne suis pas moche, mais je ne suis pas féminine. C’est vraiment le fait de montrer au monde que vous ne pouvez pas juger un livre par sa couverture. ”

Mais au final, c’est exactement ce qui s’est passé. Non seulement cela, vous pourriez affirmer que Karyn – malgré ses intentions – était souvent conforme à ce que les gens attendraient de cette couverture. Et alors qu’Antonio a été renversé quand il a rencontré le vrai Karyn, ce n’était qu’un bref moment de «gotcha». Le lendemain, d’autres candidats ont reçu leur propre moment de «gotcha» sous la forme d’une vidéo rapide de Karyn. Après cela, cependant, elle était partie et oubliée – toute différence qu’elle apportait à la table balayée sous le tapis comme autant de lapins de poussière jonchent les appartements de plus en plus habités des candidats. Les concurrents n’ont pas eu à faire mariner dans leurs idées préconçues erronées sur qui ils s’attendent à ce que certaines personnes soient basées sur les apparences. Ils n’avaient pas besoin de connaître la vraie Karyn ni d’apprendre de quoi elle parlait. Ils ont été, selon les règles de l’émission, récompensés pour juger un livre par sa couverture. Ils ont gardé leur place et Karyn a perdu la sienne.

Malgré une distribution initiale relativement diversifiée, la structure de la série récompense une sorte de fade hétéronormative milquetoast. Dès le départ, les candidats ont formé leurs discussions de groupe en fonction du sexe, laissant peu de place aux personnes qui n’étaient pas traditionnellement masculines ou féminines – Karyn, par exemple, et aussi Chris, un homosexuel qui traîne – pour s’exprimer. Au milieu de la saison, Chris s’est retrouvé près du bas du classement sans raison particulière. Personne ne pensait qu’il était malveillant ou une menace; il ne gélifiait tout simplement pas avec les autres concurrents, qui trouvaient qu’ils avaient plus en commun avec des gens de milieux similaires ou de lieux similaires.

Cela va au cœur de l’autre problème central de l’émission: il ne reflète pas vraiment les médias sociaux. Les médias sociaux sont vastes et pleins de niches pour des personnes de toutes sortes – pour le meilleur et pour le pire. Le Cercle ne l’est pas. Lorsque vous avez seulement huit candidats coexistant à un moment donné, la majorité va naturellement régner sans trop de résistance. La majorité, dans ce cas, est simple et est devenue de plus en plus blanche à mesure que de nouveaux candidats ont été ajoutés. En raison des différences de personnalité et d’autres facteurs qui ont conduit à des blocages, la majorité est, au fil du temps, également devenue plus masculine. Je suis rattrapé par les huit épisodes actuellement disponibles, et actuellement, le ratio est de cinq hommes pour trois femmes, l’une de ces femmes étant Seaburn faisant semblant d’être sa petite amie. Les autres membres de la distribution se sont plaints en plaisantant des conversations se transformant en un groupe de mecs parlant de bites et de balles. C’est vraiment une déception. Le spectacle est moins un examen des médias sociaux et plus un regard sur les contours d’un groupe assez standard. Les gens bavardent, des cliques se forment, certaines personnes sont ostracisées, etc. Le programme de chat, les «influenceurs» et d’autres éléments finissent par ressembler à des gadgets.

Image: Le cercle

Je ne peux pas m’empêcher de regarder The Circle et d’imaginer une émission de téléréalité qui revêt plus que les attributs esthétiques des médias sociaux. Et si quelqu’un faisait une émission sur les influenceurs, avec des centaines de candidats? De cette façon, plusieurs groupes pourraient se former autour de membres de casting particulièrement charismatiques, ce qui en ferait des «influenceurs» d’une manière plus proche du terme tel que nous le comprenons en ligne. Une émission comme celle-ci pourrait examiner les avantages et les inconvénients des médias sociaux tout en explorant d’autres sujets d’actualité comme le fandom, la toxicité, la dynamique du pouvoir et la façon dont la célébrité en ligne oblige les gens à mettre l’accent sur certains éléments de leur personnalité tout en en diminuant d’autres.

Mais en général, les émissions de téléréalité populaires se concentrent sur les petits pools de concurrents afin de créer rapidement des personnages liés et, ce faisant, de croquer les spectateurs. Je peux voir pourquoi The Circle n’a pas pris une route plus radicalement différente que ses ancêtres de genre, mais je suis toujours déçu que ce ne soit pas le cas. Cela dit, le dernier lot d’épisodes sortira plus tard cette semaine, et vous feriez mieux de croire que je vais les dévorer à la seconde où ils tomberont. Je fais presque certainement partie du problème.

