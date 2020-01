Le champ de bataille de Final Fantasy Tactics vous permet de jouer de l’argent contre de faux matchs

Capture d’écran: FFT Battleground (Twitch)

FFT Battleground est un flux Final Fantasy Tactics Twitch qui vous permet de placer des paris sur des équipes concurrentes de personnages aléatoires, tous contrôlés par l’IA. Les paris sont basés sur de la fausse monnaie, ce qui est bien, car s’ils ne l’étaient pas, il y a une chance non nulle que j’aurais pu faire de gros dégâts sur mon compte bancaire à ce jour.

Repéré par PCGamesN plus tôt dans la journée, le programme derrière le flux Twitch organise des mini-tournois en utilisant une version modifiée du jeu de stratégie PS1 où tous les personnages, compétences, objets et cartes sont déverrouillés. Il est similaire au Dream Cast Casino de Salty, un programme de 2013 qui génère des combats sans fin à partir de personnages aléatoires créés à l’aide du moteur de jeu de combat gratuit M.U.G.E.N. pour les internautes de jouer. Tout le monde dans le chat se voit attribuer un GP de départ (points or) qu’il peut miser en tapant “! Bet” avec le montant et l’équipe pour laquelle il est enraciné dans le chat.

Au début, huit équipes de quatre combattants chacune sont générées au hasard, avec des objets et des compétences puissants pondérés afin qu’ils apparaissent moins fréquemment. Ensuite, les équipes sont placées dans un support pour se battre jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un seul debout. Ils s’affrontent ensuite contre les champions du tournoi précédent, après quoi tout recommence.

Il n’y a pas de récompense au-delà des droits de vantardise et de voir votre nom grimper dans le classement, mais d’une manière ou d’une autre, cela a été suffisant, au moins pour moi et les 150 personnes que d’autres personnes ont écoutées à tout moment. Regarder FFT Battleground, c’est comme voir une version de rêve de fièvre de Final Fantasy Tactics où des sprites étrangement teintés se battent pour leur vie en utilisant des ensembles de mouvements brisés d’une manière qui est parfois sublime, parfois des naufrages.

Dans un match, un géomancien a frappé un chevalier de sa propre équipe avec une épée qui se trouvait être le même élément que l’armure du chevalier, le soignant de plus de 200 points et lui sauvant la vie. Dans un autre, un Lancer a utilisé Jump sur son adversaire, uniquement pour un Mime qui était également dans son équipe pour copier le même mouvement à son tour, tuant brutalement un camarade. Ce Mime a fini par lancer à lui seul le tour, un match de championnat pas moins, perdant beaucoup de gens beaucoup d’argent.

Cette participation du public est ce qui rend le flux si amusant. Le simple fait de parier quelques centaines de points d’or reconstitués imprègne instantanément les matchs de l’IA avec des tonnes de drames supplémentaires alors que les gens s’accrochent à chaque attaque dévastatrice de Holy Sword ou à une maladie de statut improbable, espérant désespérément que les matchs se déroulent en leur faveur. À travers ce processus, les équipes commencent même à affronter des mini-personnalités, comme l’équipe verte d’un prêtre, d’un ninja, d’un chevalier et d’un lanceur qui semblait destiné à la gloire pour être frappé par une série de coups critiques d’un béhémoth .

Le flux est toujours en version bêta et les créateurs disent qu’ils cherchent à ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’avenir. Actuellement, les matchs avancent un peu trop vite. Bien que cela signifie qu’il y a toujours beaucoup d’action, il est également difficile de voir exactement ce qui se passe. De même, il n’y a pas de moyen facile de bien comprendre la composition de chaque équipe avant le début d’un nouveau tournoi. En conséquence, la plupart des gens parient à l’aveugle ou sur la base de quelques éléments comme les classes d’emplois d’une équipe ou la séquence de victoires, plutôt que leurs statistiques générales et leur build.

Pourtant, c’est le plus amusant que j’ai eu avec Final Fantasy Tactics depuis que le jeu a été refait pour PSP en 2007. Du moins jusqu’à ce qu’il soit finalement porté sur PC.

