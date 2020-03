Le Championnat d’Europe Pokémon annulé à cause du coronavirus

En consultant notre plus récente bibliothèque de journaux, vous vous souviendrez qu’à la fin du mois de janvier, nous vous avions informé que le Championnat du Monde Pokémon de cette année avait déjà une date et un lieu, du moins le croyions-nous. Malheureusement, nous vous apportons de nouvelles nouvelles concernant l’édition européenne et elles ne sont pas, au moyen du coronavirus, trop encourageantes.

Il Championnat International Européen Pokémon 2020 Il a planifié sa célébration, après quelques changements, entre le 17 et le 19 avril dans la ville de Berlin. Cependant, les préoccupations actuelles et l’alerte de santé publique coronavirus, ont tiré, conformément à la recommandation de l’OMS, annulation dudit championnat. Le communiqué de l’organisation, diffusé sur son propre site Internet et dont nous vous apportons quelques extraits, précise que la mesure ne traite que et exclusivement des recommandations reçues et de la priorité à adopter toutes les précautions nécessaires.

Les Championnats internationaux Pokémon Europe 2020 ont été annulés par précaution et conformément aux recommandations actuelles établies par les responsables de la santé publique concernant le COVID-19. Nous recommandons fortement à tous les participants, bénévoles et organisateurs de suivre les directives et protocoles publiés par l’OMS concernant la santé et le bien-être lors des réunions de masse.

Pour l’instant, nous ne savons pas si les événements prévus dans le reste de la planète suivront le même sort. Bien que nous soupçonnons que c’est plus que probable. Que pensez-vous de la décision d’annuler le Championnat d’Europe Pokémon 2020? Une mesure logique compte tenu de l’avertissement dérivé du coronavirus ou d’une mesure disproportionnée? Quoi qu’il en soit, nous n’avons d’autre choix que de souhaiter que ce problème de santé mondial soit résolu le plus rapidement possible et avec le moins de personnes possible.

