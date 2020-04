Le changement de carte d’Apex Legends peut laisser entendre que la saison 5 se connecte à Titanfall 2

La saison 4: l’assimilation d’Apex Legends devrait se terminer le 5 mai et Respawn a peut-être déjà commencé à faire allusion à ce qui s’en vient dans la saison 5 avec de petits changements de carte dans le jeu. Le dernier changement de carte inclut un œuf de Pâques au niveau le plus infâme de Titanfall 2 – ce qui est logique, car Respawn a déclaré que Apex Legends Season 5 aurait une “agréable surprise” pour les fans de Titanfall.

Si vous allez au Dôme sur le bord du monde, vous pouvez maintenant découvrir un mystérieux datapad dans l’un des bâtiments principaux. Si vous le regardez avant de le ramasser, vous remarquerez qu’il donne accès à quelque chose ayant à voir avec la division ARES. Le ramasser fait clignoter brièvement un message sur l’écran, qui indique qu’il y a plus de salles de sous-niveau à découvrir et que le point d’entrée semble être Singh Labs. L’utilisateur de Reddit HIRUZENandENMA a été le premier à trouver le datapad et à révéler le message complet – leur message est intégré ci-dessous.

Alors, comment cela se rattache-t-il à Titanfall? La division de recherche archéologique (ARES) fait partie de l’IMC, rencontrée pour la première fois dans le jeu pendant le niveau d’effet et de cause mémorable de Titanfall 2, qui se déroule sur la planète Typhon. ARES tentait de réparer l’arme pliée, une technologie extraterrestre qui pouvait plier le temps et l’espace, afin de l’utiliser comme un tueur de planète. Vous le détruisez dans Titanfall 2, mais Apex Legends a depuis longtemps laissé entendre que les gens avaient poursuivi le travail commencé par ARES.

À l’époque où les Singh Labs ont été ajoutés à Kings Canyon lors de l’événement Voidwalker et que Crypto est apparu pour la première fois dans le jeu, il y avait un ordinateur portable avec lequel vous pouviez interagir qui a révélé qu’avant qu’elle ne soit Wraith, Renee Blasey, pilote scientifique principale en recherche, expérimentait la découverte un moyen de plier l’espace-temps pour voyager entre les dimensions. Grâce au court métrage d’animation Voidwalker, nous savons que Wraith est originaire de Typhon – elle pourrait avoir une connexion avec ARES, et cette connexion pourrait être la force motrice de ce qui arrivera dans la saison 5.

Wraith ne serait pas la première légende à découvrir qu’elle a un os à choisir avec l’IMC. Crypto a été encadrée par The Syndicate, une société révélée dans des courriels piratés comme ayant des liens avec Hammond Robotics, qui faisait autrefois (comme ARES) une partie de l’IMC. Et Revenant déteste Hammond Robotics pour l’avoir forcé à être leur esclave immortel, allant jusqu’à tuer le champion sponsorisé de l’entreprise, Forge, à la télévision en direct.

