Le château de Crossy Road est sorti pour Apple Arcade, et il est splendide

Je suppose que nous savons enfin ce que les petits animaux en blocs de Crossy Road essayaient d’obtenir. Hipster Whale, les développeurs du jeu de croisement de route le plus fascinant depuis Frogger, ont transformé leur talent technicolore en plate-forme multijoueur à Crossy Road Castle, maintenant disponible pour Apple Arcade.

Crossy Road Castle n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais quand j’ai imaginé une suite du jeu mobile le plus réussi pour emprunter la convention de nommage de Flappy Bird. Alors que Crossy Road était sur le point de taper sur l’écran pour se détendre sur la route, Crossy Road Castle est un jeu de plateforme parfois punissant pour un à quatre joueurs, installé dans une tour de château rotative. Les joueurs tentent de grimper le plus haut possible, en sautant par-dessus les obstacles, en évitant les pièges et en combattant les boss. En cours de route, ils collectent des pièces et des jetons pour débloquer de nouveaux amis animaux polyédriques dans lesquels jouer (également, de nouveaux chapeaux).

J’ai joué un peu du jeu ce matin en m’attendant à passer quelques minutes à me faire une idée générale et à finir par sauter pendant environ une demi-heure. La plateforme est précise et satisfaisante, même en utilisant des commandes à écran tactile. Les visuels sont lumineux et colorés, ce qui est ma confiture. La musique, qui change avec le personnage que je joue, est un délice absolu.

Crossy Road Castle me donne envie d’acheter une Apple TV pour pouvoir jouer avec toute ma famille avec quatre manettes connectées. Bon spectacle, Hipster Whale.

