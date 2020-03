Le chaton géant est une menace pour la ville, mais aussi vraiment mignon

Bonjour, j’ai besoin de votre plus gros sac d’herbe à chat …. non … c’est trop gros. Gif: @ GiantCat9 (Twitter)

salut! Cette semaine, nous nous souvenons de nos anciens Neopets, découvrez les nouveaux costumes ajoutés à Doom Eternal, jouons Jenga avec des doigts longs et effrayants, célébrons le septième anniversaire de Warframe et regardez une ville se faire attaquer par un chaton géant.

Super contenu Kotaku de la semaine dernière

Oh non … s’il vous plaît … ne me faites pas regarder à nouveau ce gif.

Tu entends ce bruit? C’est des milliers de personnes qui pleurent doucement sur leurs ordinateurs alors qu’ils se souviennent des Neopets qu’ils ont laissés.

Une autre plongée profonde incroyable de Jason dans la façon dont il est terrible et difficile de créer des jeux dans certains des plus grands studios du monde.

Tweets!

«J’ai activé votre carte piège, mais regardez le mignon monstre que vous avez tué. Alors vraiment, qui devrait se sentir mal en ce moment? Pas moi.”

Je me souviens avoir parlé à un ami après que son copain l’a largué. Il était tellement triste et a fini par dire: “Elle m’a quitté parce que je n’aimais pas les œufs ou les aliments pour le petit déjeuner.” Le lycée était une période étrange pour certains.

Courir! Un monstre géant attaque la cit- oh attendez! C’est un chat. Ça ne fait rien. Faisons-le caresser!

Nouvelles

Bandes-annonces et vidéos que vous avez peut-être manquées

La peau de licorne est géniale et tout, mais je veux cette tenue Doomguy originale. Je le veux maintenant.

Je me souviens d’avoir joué à ce jeu lorsque j’ai eu une PS4 pour la première fois. Il n’y avait pas grand-chose à jouer et ça allait. Sept ans plus tard, il est devenu l’un des meilleurs jeux en ligne gratuits au monde. Incroyable.

Je ne peux toujours pas croire que le jeu croisé soit une chose maintenant. Zack, 12 ans, ne vous croirait pas si vous lui disiez que, oui, pour de vrai, les joueurs Xbox et Playstation pourront jouer en ligne.

