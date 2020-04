Le chef de la Xbox, Phil Spencer, dit que les révélations du jeu arrivent et ne seront pas “trop ​​d’attente”

Le jeu Xbox Series X révèle que ce n’est pas loin.

Avec le lancement prochain de la PS5 et de la Xbox Series X, nous avons vu tout ce que nous pouvons pour le côté matériel des choses maintenant et les gens sont assez excités, cependant, en termes de révélations de jeux et d’exclusivités de nouvelle génération, nous n’avons pas vraiment entendu beaucoup, donc les fans se demandent ce qu’ils seront réellement en mesure de jouer sur la Xbox Series X lors de son lancement et Phil Spencer a dit que ce ne serait pas «Trop d’attente»

Lorsque vous répondez à un tweet demandant comment les plans se déroulaient pour les révélations de jeux et plus d’informations sur la Xbox Series X. Spencer a déclaré qu’il avait révisé ces plans hier pour un «partage continu».

Hier, nous avons examiné les plans de partage continu jusqu’au lancement. L’équipe fait un excellent travail et s’adapte. Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par les plans Xbox. Nous vous avons entendu, vous voulez la transparence / l’authenticité. Nous prévoyons de continuer à montrer de cette façon, la prochaine étape n’est pas trop d’attente (jeux) – Phil Spencer (@ XboxP3) 23 avril 2020

Alors maintenant, nous devons juste attendre et voir quand Microsoft révèle ces jeux, qu’en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

