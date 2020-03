Le chef de PUBG Corp, Kim Chang-han, prend la tête de Krafton Game Union

11 mars 2020 – 09h31

Le PDG du développeur de Battleuns de Playerunknown PUBG Corp Kim Chang-han (photo) prend apparemment le poste de PDG de la société mère Krafton Game Union.

C’est selon le journal coréen Pulse, qui rapporte que le changement a été annoncé au personnel par le président Chang Byung-gyu jeudi la semaine dernière. Kim Chang-han remplace Kim Hyo-sub, qui a démissionné de son poste.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Krafton Game Union sera rendu public dans un nouvel avenir. La société a déjà vu de gros investissements de la part du géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent.

Krafton Game Union a été créée par Bluehole en 2018 en tant que marque mère de ses marques de jeux, dont PUBG Corp.

Bluehole a connu un énorme succès à l’arrière des champs de bataille de Playerunknown. Ce titre a été lancé en mars 2017 dans Steam Early Access et à la fin de cette année, il avait vendu 30 millions d’unités. Bien que les ventes aient ralenti, le jeu a encore atteint 60 millions de ventes depuis.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.