Le chiffre d’affaires de CD Projekt a augmenté de 44% en 2019

Le géant polonais des jeux vidéo CD Projekt a enregistré une augmentation de 44% de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2019.

C’est selon le rapport de la société pour l’exercice, avec un chiffre d’affaires ferme de 521 millions de zł (124,9 millions de dollars) pour la période. Cela est dû aux fortes ventes continues de The Witcher 3: Wild Hunt, probablement inspirées de la populaire émission de télévision Netflix basée sur le même ensemble de livres, ainsi que de l’édition Nintendo Switch du jeu à succès. PC continue de représenter l’essentiel des ventes de Witcher 3, prenant 53% du gâteau pour l’année 2019. 82% des exemplaires de Witcher 3 vendus au cours de cette période étaient également numériques.

Le bénéfice de l’exercice 2019 a atteint 175 millions de zł (41,9 millions de dollars), CD Projekt continuant de dépenser beaucoup en R&D. La société rapporte avoir dépensé 165 millions de zł (39,5 millions de dollars) en développement au cours de l’année écoulée, en grande partie grâce à la création du Cyberpunk 2077 très attendu.

L’entreprise a également recruté plus de 1 000 collaborateurs.

CD Projekt était impatient de répéter que Cyberpunk 2077 atteindra sa date de sortie en septembre 2020 après avoir raté sa fenêtre de lancement en avril.

“En raison de l’éclosion de la pandémie de coronavirus, l’équipe de CD PROJEKT travaille depuis son domicile depuis la mi-mars”, a déclaré le directeur financier Piotr Nielubowicz (photo).

“Nous mettons tout en œuvre et grâce aux outils à notre disposition, nous avons pu maintenir la continuité de nos efforts. Notre objectif est clair: en septembre, nous avons l’intention de livrer aux joueurs du monde entier notre plus grande production à ce jour: Cyberpunk 2077. Toute l’année écoulée a été une période très intense pour nous. Le développement de Cyberpunk est entré dans sa phase finale, la plus critique, où nous avons mis la touche finale au jeu. Parallèlement, la prochaine phase de notre campagne promotionnelle mondiale a suscité un intérêt accru pour le jeu encore plus loin.