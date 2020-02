Le chiffre d’affaires de MyGames a augmenté de 23% en 2019

27 février 2020 – 11h06

La société russe My.Games a vu son chiffre d’affaires augmenter de 22,9% en glissement annuel en 2019.

C’est selon le rapport financier de sa société mère Mail.Ru, dans lequel la division des jeux a rapporté 30,7 milliards d’euros (466,6 millions de dollars) en 2019, les liquidités des MMO augmentant de 14% en dollars américains et de 9,5% en roubles russes.

68% des revenus MMO de My.Games provenaient de l’extérieur de la Russie. Pendant ce temps, la firme compte 22 studios dans son Mail.RU Game Ventures, qui a été annoncé en avril 2017.

Le mobile est une part croissante des activités de My.Games, cependant, avec 61% des revenus de l’entreprise pour les trois mois se terminant le 31 décembre 2019 provenant de cette plate-forme.

À long terme, Mail.Ru souhaite que sa division My.Games soit parmi les 15 meilleures entreprises du secteur, soutenue par sa boutique My.Games, qui a été publiée en version bêta ouverte en décembre 2019.

Nous avons rencontré l’équipe derrière la nouvelle vitrine de l’entreprise à la Gamescom 2019 pour découvrir pourquoi My.Games avait décidé d’entrer dans les guerres du magasin.

Mail.Ru a regroupé toutes ses activités de jeux sous la marque My.Games en mai 2019.

Editeur – PC Games Insider

