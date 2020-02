Le chiffre d’affaires Remedy en hausse de 57% en 2019 grâce à Control

Le chiffre d’affaires du studio de jeux finlandais Remedy a augmenté de près de 60% d’une année sur l’autre en 2019 grâce au nouveau titre Control.

C’est selon le rapport financier de la société pour l’année, qui a vu l’entreprise gagner 31,6 millions d’euros (34,14 millions de dollars) pour la période de 12 mois, tandis que le bénéfice d’exploitation a connu une hausse colossale de 973% à 6,5 millions d’euros (7,02 millions de dollars).

La majorité de ces flux de trésorerie provenaient de Control, qui a été publié en août 2019, ainsi que des paiements de développement que Remedy a reçus pour la partie solo de Crossfire de Smilegate.

La société a également perçu 2,5 millions d’euros (2,7 millions de dollars) de redevances sur les jeux précédemment publiés.

Remedy a également augmenté ses effectifs de 24% en glissement annuel.

«2019 a été une bonne année financière pour Remedy et une étape importante dans nos plans de croissance à plus long terme», a déclaré le PDG Tero Virtala.

“Nous avons défini une stratégie axée sur la croissance au début de 2017 et depuis lors, nous avons construit de nouvelles équipes de jeu, lancé de nouveaux projets, développé nos compétences et amélioré notre façon de travailler et de collaborer. En 2019, nous avons finalisé et lancé Control, le premier des quatre jeux. nous développons dans le cadre de nos plans de croissance à plus long terme. “