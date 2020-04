Le choix Don Corneo que vous devriez faire! – HITC

Square Enix

Le choix de Don Corneo que vous devriez faire dans le remake de Final Fantasy VII pendant l’apogée du chapitre neuf.

Il y a beaucoup de choix à faire dans le remake de Final Fantasy VII, certains d’entre eux étant inutiles tandis que d’autres entraînent des différences uniques, comme avec qui vous avez une scène semi-romantique entre Tifa et Aerith au chapitre 14. En ce qui concerne le choix de dialogue lorsque vous répondez à Don Corneo, il n’y a qu’une seule option à choisir.

Le chapitre neuf du remake de Final Fantasy VII est sans doute le meilleur car il permet à Tifa de porter quelque chose de mature et glamour, Aerith de devenir plus ouvertement belle, et il a également l’incroyable scène de danse Honeybee entre Cloud et Andrea. Oh, et Cloud ressemble aussi à une jolie dame en robe au point où il devient victime de catcalling.

Le chapitre est également mémorable pour la performance de Mark Hamill en tant que slob visqueux, répulsif et gros Don Corneo. Et cette interaction amusante entre Cloud et Corneo offre un choix de dialogue dans lequel il n’y a qu’une seule réponse évidente.

Final Fantasy 7 Remake Don Corneo choix

Il y a trois options en réponse au choix de dialogue de Don Corneo dans le remake de Final Fantasy VII:

Quand ils sont confrontés à une mort certaine

Quand ils pensent qu’ils ont déjà gagné

Quand ils ont perdu la raison

La bonne réponse est “quand ils pensent qu’ils ont déjà gagné”, c’est le choix que vous devez faire si vous voulez que Cloud soit correct.

Cependant, vous n’avez rien pour avoir raison, vous êtes donc libre de choisir ce que vous voulez sans ramifications.

La seule différence entre chaque réponse est un tout petit dialogue, mais vous vous retrouvez toujours dans les égouts de toute façon.

Bien que le choix n’ait aucune conséquence ni récompense, ces options de dialogue sont toujours largement les bienvenues car elles aident davantage à plonger les joueurs dans le rôle du Cloud.

