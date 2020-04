Le clan FaZe aurait collecté plus de 40 millions de dollars de financement

FaZe Clan a réussi une levée de fonds très réussie.

La principale organisation d’esports, FaZe Clan, a dévoilé cette semaine les détails de son cycle de financement de la série A. Dans ce document, l’organisation a recueilli plus de 40 millions de dollars.

Ce cycle de financement a été mené par Jimmy Iovine et NTWRK, qui a été dévoilé plus tôt ce mois-ci. Ceux qui ont contribué à la ronde de financement comprenaient les artistes musicaux Pitbull, Swae Lee, Yo Gotti, DJ Paul, Ray J, Disco Fries et Offset. Des personnalités sportives telles que Nyjah Huston, Meyers Leonard, Gregory Van Der Wiel, Josh Hart et Jamal Murray ont également contribué.

Sylvia Rhone, PDG d’Epic Records, Troy Carter, le célèbre acteur Chris O’Donnell, l’animateur de podcast / radio Big Boy et Guy Oseary ont également investi dans FaZe Clan grâce à cette augmentation.

Lee Trink, l’actuel PDG de FaZe Clan, a dit ceci au sujet du financement dans un nouveau communiqué de presse:

“Ces investisseurs influents reconnaissent l’importance culturelle de FaZe Clan ainsi que les énormes opportunités commerciales autour de notre contenu, nos équipes d’esports et nos vêtements. Nous avons un public mondial hyper-engagé et FaZe Clan est la marque de style de vie la plus puissante de tous les jeux. Cette ronde de financement fournit le capital pour continuer à remodeler l’avenir du sport et du divertissement. “

En janvier, l’organisation a conclu une facilité de prêt convertible de 22,7 millions de dollars (17,4 millions de livres sterling) avec Canaccord Genuity à titre de conseiller financier exclusif.

Ce 23 avril, nous collaborons avec la @NFL pour participer à la première collecte de fonds Draft-A-Thon pour le projet virtuel NFL 2020 👊 Nous publions également une goutte exclusive @NFL x FaZe Clan Merch … Plus de détails à venir bientôt! #FaZeUp pic.twitter.com/KRpwikzZqQ – FaZe Clan (@FaZeClan) 18 avril 2020

Le Clan FaZe a également dévoilé cette semaine qu’ils étendraient leurs collaborations avec la NFL avec de nouvelles marchandises. Les nouvelles pièces de mode esports devraient sortir le 23 de la semaine prochaine.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus de nouvelles d’esports. Suivez-nous aussi sur Twitter, Facebook et Instagram!

Le post FaZe Clan aurait recueilli plus de 40 millions de dollars de financement est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.