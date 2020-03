Le Classic Blade Runner de Westwood obtient une édition améliorée sur Switch

Art promotionnel de la récente réédition du jeu sur GOG.com

Blade Runner: Enhanced Edition, une “restauration moderne” du classique de 1997 de Westwood Studios, doit sortir sur Nintendo Switch et sur d’autres plateformes, a-t-il été annoncé.

Nightdive Studios s’est associé à Alcon Entertainment pour rendre cette version améliorée possible, apportant l’aventure innovante du jeu original à un tout nouveau public. L’original a été salué pour sa recréation réussie du monde de la science-fiction trouvé dans le film Ridley Scott de 1982, présentant une nouvelle histoire parallèle à l’intrigue du film.

L’édition améliorée comprendra «des modèles de personnages et des animations mis à jour, des cinématiques mises à l’échelle à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique, une prise en charge de la résolution des écrans larges, une personnalisation du clavier et du contrôleur, et bien plus encore», mais l’équipe derrière sa création tient à noter que l’aspect et la convivialité d’origine le jeu est préservé.

Le PDG de Nightdive, Stephen Kick, a partagé ce qui suit dans un communiqué de presse:

“Blade Runner est toujours un accomplissement à couper le souffle à tous les niveaux, donc pendant que nous utilisons KEX pour améliorer les graphismes et élever respectueusement l’expérience de jeu d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant, nous préservons toujours la vision et le gameplay de Westwood. dans toute sa splendeur. Bien que vous puissiez profiter des avantages de jouer au jeu sur du matériel moderne, le jeu ne devrait pas ressembler à ce qu’il était, mais aussi glorieux que vous vous en souvenez. “

KEX est un moteur de jeu propriétaire de Nightdive qui a été utilisé pour restaurer un certain nombre de jeux classiques tels que System Shock: Enhanced Edition, Turok, Turok 2: Graines du mal, Du sang, et Forsaken Remastered.

Aucun métrage ou visuel (autre que le logo tease ci-dessus) n’a été partagé jusqu’à présent, mais la sortie du jeu devrait arriver en 2020. Plus de détails seront partagés en temps voulu.

Excité pour celui-ci? Êtes-vous un fan de la version originale de 1997? Dites-nous ci-dessous.

