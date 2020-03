Le classique Shadow Man reviendra amélioré avec un remastering

Si vous jouez depuis quelques décennies, vous vous souviendrez certainement de Shadow Man. Le titre PC a fait ses débuts en 1999 et est ensuite passé aux consoles. Les joueurs PlayStation, Nintendo 64 et Dreamcast ont également pu profiter de ce classique Acclaim.

Si Shadow Man fait partie de votre liste de jeux préférés ou si vous êtes curieux de le connaître, nous avons d’excellentes nouvelles pour vous. Le jeu reviendra grâce à un remastering qui atteindra les consoles et PC actuels.

Achetez Nintendo Switch Lite sur Amazon:

Shadow Man: Remastered fera ses débuts avec de nombreuses améliorations

Nightdive Studios s’est associé à Valiant Entertainment pour le développement de Shadow Man: Remastered. Le titre a été annoncé pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Son lancement sur ordinateur est prévu via Steam et GOG.

Les studios travaillent sur divers changements, donc Shadow Man: Remastered comprendra des améliorations de son art, de son et de son gameplay. Sa version pour PC aura un support grand écran, 4K, un système dynamique d’ombres et d’optimisations au niveau de l’éclairage.

De plus, diverses options de configuration graphique, HDR et compatibilité de contrôle seront ajoutées. La chose intéressante est qu’une variété de contenu sera ajoutée au remaster qui a été supprimé du titre original.

“Notre objectif avec la remasterisation est de donner à la génération actuelle de joueurs toutes les fonctionnalités qu’ils attendent d’un titre moderne, tout en préservant les qualités qui ont fait du personnage emblématique de Valiant et du jeu original Shadow Man des classiques mémorables”, a-t-il révélé. Stepehn Kick, directeur exécutif de Nightdive.

Qu’est-ce que Shadow Man?

Au cas où vous ne le sauriez pas, le titre de Shadow Man est basé sur une bande dessinée du même nom qui avait été publiée à l’époque par Valiant Comics. Acclaim Studios a décidé de travailler avec la série et son héros qui utilise des pouvoirs surnaturels pour protéger l’humanité des démons puissants.

En son temps, le titre a été acclamé pour sa proposition, ses dimensions et son gameplay. Shadow Man a été perdu pendant quelques années, jusqu’à ce que Nightdive Studios le relance pour PC en 2014. Son histoire se concentre sur Michael Le Roi qui, après un accident, découvre ses pouvoirs cachés.

Shadow Man: Remastered est en développement pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie confirmée. Vous trouverez ici plus d’informations sur le titre.

Source

.