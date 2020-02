Le client a profité du mauvais moment où vit GameStop

Les dernières années n’ont pas été bonnes pour les magasins de jeux vidéo spécialisés et au fil du temps, des informations sont révélées qui indiquent que la crise devient plus grave. Des chaînes telles que GameStop, autrefois la Mecque de la consommation de jeux vidéo aux États-Unis, ont subi les assauts de l’avancement du secteur numérique et de l’essor des magasins en ligne à grande échelle. Si nous ajoutons à cela quelques faits tels que celui présenté ci-dessous, il est clair que les choses ne sont pas bonnes pour ce modèle économique.

Un rapport de ComicBook a révélé une nouvelle tendance qui émerge dans la communauté des joueurs autour de la situation que traverse la chaîne GameStop, qui reflète l’utilisation du mauvais moment que traversent certaines branches. Selon les informations, un utilisateur de reddit a révélé la façon dont il a fait des affaires avec un lot de consoles qui lui ont laissé un profit négligeable. Plus précisément, l’utilisateur a déclaré avoir acheté 9 Xbox One X d’occasion pour 199 USD chacune, profitant de la vente d’une succursale GameStop qui est sur le point de fermer.

Eh bien, ce qui pourrait être un acte commun de chaque joueur qui cherche à profiter des jeux ou des consoles proposés et plus à la fin de la génération, s’est avéré être une bonne affaire pour l’utilisateur puisqu’il a ensuite vendu ces mêmes 9 consoles à une autre branche de GameStop pour 275 $ USD. De cette façon, l’utilisateur est rentré chez lui avec de l’argent, des cartes-cadeaux et une Xbox One X d’occasion.

Certains utilisateurs du forum ont considéré l’acte comme équitable étant donné les politiques d’achat et de vente de GameStop concernant les jeux ou les consoles utilisés, qui ont été marqués par la communauté comme abusifs.

