Le co-créateur de Mortal Kombat adorerait voir la série apparaître sur Smash

Mortal Kombat est l’une des franchises de combat qui ont le plus d’histoire dans l’industrie. Étant une icône dans ce genre, beaucoup aimeraient voir une collaboration avec une autre série également très populaire et qui se bat, Super Smash Bros. L’une de ces personnes n’est ni plus ni moins qu’Ed Boon, un co-créateur IP, qui a récemment exprimé son désir de voir un personnage dans le titre Nintendo.

Super Smash Bros.Ultimate a servi de point de rencontre et a réuni de nombreux personnages de différentes séries dans le monde des jeux vidéo. Cependant, il n’y a pas de place pour tout le monde et il y a encore des IP qui n’ont pas été invitées au concours, même certaines qui appartiennent au genre du combat. Mortal Kombat est l’un d’entre eux et son directeur, Ed Boon, comme les fans, serait ravi que cela se produise. Selon le créateur, apparaître dans le titre serait une sorte d’approbation, dans le sens où le titre regorge de combattants emblématiques de tous les temps.

«Pour moi personnellement – je ne peux pas parler pour tout le monde chez Warner Bros. – ce serait comme un sceau d’approbation. J’aimerais faire partie de ce gang et tout ça. J’aimerais le voir », a déclaré le co-créateur de Mortal Kombat lorsque Shacknews l’a interrogé sur la possibilité qu’un personnage comme Scorpion ou Sub-Zero apparaisse dans Super Smash Bros.

Bien qu’il s’agisse d’une série très importante, Mortal Kombat n’a jamais été appelé à participer à un épisode de Super Smash Bros.En tenant compte du fait que les titres de cette franchise sont très populaires et qu’elle a un prestige élevé, il est très probable qu’un La collaboration n’a pas encore été réalisée en raison de leur grande différence. De plus, les mouvements de n’importe quel personnage de la série NetherRealm pourraient être très violents pour le public des jeux Nintendo.

Cependant, les fans d’Ed Boon et de Mortal Kombat ne devraient pas perdre espoir, car plus de personnages arriveront dans le cadre de la Fighter Pass Vol.2 et certains de Mortal Kombat peuvent être parmi eux.

Comme nous vous l’avons dit, il y a encore de l’espoir de voir du contenu de Mortal Kombat dans Super Smash Bros.Ultimate, mais cela cessera d’être comme ça dans quelques mois de plus, lorsque le Fighter Pass Vol.2 être complet, car Masahiro Sakurai a déjà confirmé qu’il s’agira du dernier DLC de personnage pour le titre. D’autre part, nous avons profité du fait que nous avons parlé de collaborations Mortal Kombat pour vous informer que Capcom en a rejeté une avec Street Fighter, car au final ils ont réalisé que les 2 franchises n’étaient pas compatibles.

Le dernier opus de Mortal Kombat a été un succès dans diverses parties du monde et recevra bientôt son nouveau personnage DLC, Spawn. Le titre est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier.

