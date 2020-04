Le co-créateur de Xbox poursuit Atari pour ne pas avoir payé pour la conception de sa console

Atari est un beau souvenir pour de nombreux joueurs, en particulier en raison de l’étape où les consoles de l’entreprise ont apporté des jeux vidéo à de nombreux foyers dans ce qui semblait être un aperçu de l’avenir. Le temps a passé, le modèle commercial d’Atari pour le matériel s’est effondré et ses dernières tentatives ont échoué. Cependant, la marque a un héritage et il y a des années, on cherchait à en profiter à travers une nouvelle console, malheureusement, l’histoire s’est répétée et le projet que nous connaissons aujourd’hui sous le nom d’Atari VCS ne s’est pas concrétisé et, pire encore, fait face à plus de problèmes chaque jour. .

Un rapport Venture Beat a révélé le procès intenté par Tin Giant, une société détenue par Rob Wyatt, co-créateur de la première Xbox, contre Atari pour le manque de paiement pour 6 mois de travail qui a abouti à la conception de la console Ataribox, la qui est actuellement connu comme Atari VCS. Selon les informations, Tin Giant assure qu’Atari n’a pas couvert le paiement de 261 720 USD et dans le procès, il inclut des accusations de rupture de contrat et de diffamation.

Selon le rapport, Fred Chesnais, PDG d’Atari, a indiqué dans un communiqué qu’il n’avait pas reçu de copie du procès, il a donc évité de commenter.

Quant à l’Atari VCS, la console ne fait toujours pas ses débuts et bien que la promesse la plus récente ait été un lancement ce printemps, il est clair que ce ne sera pas le cas, donc Atari devrait faire rapport sur une nouvelle fenêtre de lancement.

Restez informé, à LEVEL UP.

Source

.