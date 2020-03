Le co-fondateur de la boîte de vitesses Montgomery décède

Le cofondateur du studio Borderlands Gearbox Software Landon Montgomery est décédé.

La nouvelle a été annoncée par le compte Twitter officiel de l’entreprise, dans lequel le développeur a rendu hommage à son co-créateur. On ne sait pas comment Montgomery est mort.

“Nous avons le cœur brisé après avoir appris aujourd’hui le décès d’un de nos co-fondateurs, Landon Montgomery”, a écrit Gearbox.

«Au cours de nos premières années, Landon a joué un grand rôle en aidant à tracer notre chemin. Nous serons toujours reconnaissants et nous nous souviendrons de lui pour avoir fait partie de notre vie. Pendant cette période difficile, nos pensées, notre soutien et notre affection sont avec ceux qui étaient les plus proches de lui. “

Le cofondateur et PDG de Gearbox, Randy Pitchford, a ajouté: “Landon vivra dans la mémoire de nos premiers jeux, de notre travail avec Half-Life et Halo à la création de notre premier jeu original Brothers in Arms. Aloha, Landon.”

Montgomery a cofondé Gearbox en 1999 et en a été le chef de l’exploitation et un artiste. Il a travaillé sur des titres tels que Half-Life: Opposing Force, James Bond: Nightfire et Brothers in Arms, ainsi que Borderlands. Il est parti en septembre 2010, avant d’occuper un poste de directeur de programme pour la société de marketing The Richards Group où il analysait la scène eSport entre 2015 et 2016.

En 2016, il a rejoint le fabricant H1Z1 Daybreak Game Company en tant que directeur général, avant de démissionner fin 2017. En 2019, il a été embauché comme producteur chez le graphiste Nvidia.