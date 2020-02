Le co-fondateur de Rockstar, Dan Houser, quitte l’entreprise

Dan Houser, qui avec son frère Sam a fondé Rockstar et a été l’une des figures les plus importantes du jeu vidéo au cours des 20 dernières années, quittera l’entreprise le mois prochain.

En pause depuis 2019, la nouvelle de son départ (son dernier jour sera le 11 mars) a été officialisée aujourd’hui.

L’éditeur Take-Two a publié une courte déclaration dans le cadre d’un dossier de la SEC qui se lisait comme suit:

Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ses contributions. Rockstar Games a construit certains des mondes de jeu les plus acclamés par la critique et les plus prospères sur le plan commercial, une communauté mondiale de fans passionnés et une équipe incroyablement talentueuse, qui reste concentrée sur les projets actuels et futurs.

Le dernier rôle de Houser au sein de la société était vice-président, création chez Rockstar.

.