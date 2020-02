Le combat d’Ori et la Volonté des Feu follets s’inspire de The Legend of Zelda

L’attente pour Ori et la volonté des feux follets a été un peu longue, mais la suite sera finalement publiée dans quelques semaines. Si vous avez aimé Ori et la forêt aveugle, vous serez heureux de savoir que la suite conservera le meilleur du titre original tout en proposant quelque chose de beaucoup plus ambitieux.

Daniel Smith, producteur de Xbox Games Studios, a récemment souligné les avantages du nouveau titre et a déclaré que les fans seraient satisfaits pour une bonne raison. Beaucoup ont été surpris par le monde d’Ori et de la forêt aveugle, alors Moon Studios a travaillé à plus grande échelle pour Will of the Wisps.

La volonté des feux follets sera beaucoup plus grande que Blind Forest

Selon Smith, les joueurs étaient satisfaits de Blind Forest; Cependant, il a admis que les fans avaient raison de dire qu’il n’y avait pas beaucoup de raisons de revenir au monde une fois l’aventure terminée.

Pour cette raison, ils ont travaillé sur cet aspect, donc Will of the Wisps sera 3 fois plus grand, en échelle et en portée, par rapport à la livraison d’origine. Smith a noté que les joueurs comprendront immédiatement, lorsqu’ils verront la carte, les énormes dimensions de la suite.

“C’est absolument énorme. Nous avons eu beaucoup de plaisir à prendre la carte de la forêt aveugle et à la déplacer dans l’éditeur Unity, pour la faire entrer dans de petites parties du monde de Will of the Wisps”, a révélé la créatrice.

Le match de suite est inspiré de The Legend of Zelda

Smith a déclaré que le nouvel épisode sera également plus ambitieux en termes de protagoniste et de ses capacités. L’arbre de puissance ne sera pas aussi linéaire que l’original, il fournira donc un nouveau niveau de personnalisation.

Le créateur a noté qu’au niveau du combat, le jeu a des influences de The Legend of Zelda. Cela a entraîné des changements dans l’utilisation des compétences et des armes, ainsi qu’en combat rapproché. Le protagoniste se sentira tout aussi agile, donc Moon Studios est satisfait des résultats.

Si vous prévoyez de donner une chance à cette aventure, nous vous rappelons qu’elle aura une édition spéciale incroyable sur Xbox One. Il est également important de prendre en compte que vous pouvez y jouer sur Xbox Game Pass.

Au cas où vous l’auriez manqué: Ori and the Will of the Wisps est maintenant prêt à faire ses débuts

Ori et la volonté des feux follets seront présentés le 11 mars 2020 sur Xbox One et PC. Recherchez toutes les nouvelles qui lui sont liées dans ce lien.

Source

.