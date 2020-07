Le commerce mobile de Nintendo est là pour rester

© Nintendo Life

Le mois dernier, un rapport de Bloomberg a déclaré que Nintendo cherchait à réduire son activité de jeux mobiles.

Bien que cela puisse être interprété comme le début de la fin pour l’ensemble de la division, cela semble peu probable. Comme le président de la société Shuntaro Furukawa l’a déjà mentionné en mai, Nintendo « continue de développer » de nouvelles applications, mais n’est pas encore à un stade où il peut annoncer de nouvelles informations.

Maintenant, au cours de la session de questions-réponses de la 80e assemblée générale annuelle des actionnaires de Nintendo, le président a expliqué en détail comment les opérations mobiles de la société restent une partie « importante » du plan, car elle maintient les consommateurs connectés à Nintendo:

En plus de générer des revenus et des bénéfices, notre stratégie de base avec le secteur mobile est d’augmenter le nombre de personnes qui ont accès à Nintendo IP. Par exemple, nous avons élargi la base de fans pour Nintendo IP comme Animal Crossing, Fire Emblem et Mario Kart, et ce faisant, nous avons augmenté nos points de contact avec les consommateurs. L’activité mobile est également stratégiquement importante pour l’expansion des comptes Nintendo, qui soutiennent nos relations avec les consommateurs. Les ventes de l’entreprise mobile ne représentent pas un très grand pourcentage de l’activité globale de Nintendo, mais l’activité mobile elle-même est importante en ce qu’elle fournit à un large éventail de consommateurs un moyen autre que Nintendo Switch de continuer à profiter des jeux utilisant Nintendo IP sur une longue période. Lorsque la distribution mondiale de l’application Animal Crossing: Pocket Camp a commencé à l’automne 2017, par exemple, elle a présenté de nombreuses femmes et des consommateurs américains à la série Animal Crossing, et ces mêmes consommateurs ont ensuite acheté Animal Crossing: New Horizons et une console Nintendo Switch. Et à partir de Mario Kart Tour, les applications mobiles se sont révélées être une excellente occasion pour les gens de créer des comptes Nintendo. De cette manière, l’entreprise mobile avec ses multiples objectifs contribue à la croissance durable de l’activité globale de Nintendo.