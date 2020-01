Le commutateur a dépassé le SNES

Switch a franchi une nouvelle étape importante dans les ventes. Avec Nintendo rendre compte aujourd’hui que le total des ventes de matériel s’élève à 52,48 millions, il a dépassé la SNES. Le chiffre d’affaires total de SNES s’élève à 49,10 millions.

Mis à part le SNES, Switch a déjà vendu plus de Wii U, GameCube et N64. Ces systèmes ont déplacé respectivement 13,56 millions, 21,74 millions et 32,92 millions d’unités.

Le commutateur devrait ensuite dépasser le NES d’origine, qui a vendu 61,91 millions d’unités.

