Le commutateur aura un cycle de vie plus long que les consoles précédentes, déclare le président de Nintendo

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré que bien que la société réfléchisse aux mesures à prendre avec le développement futur de la console, la Switch sera au centre des préoccupations de la société pendant un certain temps.

S’adressant aux investisseurs dans un Q&A japonais – qui a été traduit par nos amis de VGC – Furukawa a déclaré:

La Nintendo Switch sera bientôt en vente depuis trois ans. Nous pensons qu’il s’agit d’un type de console différent de ceux que nous avons précédemment publiés. En plus du modèle phare de Switch, nous avons également publié la Nintendo Switch Lite qui ne peut être jouée que sur un ordinateur de poche. Cela permet à l’utilisateur de choisir une console adaptée à son style de vie.

Nous examinons également le marché actuel et pensons qu’il existe de nombreuses façons différentes de penser au développement futur de la console. D’un autre côté, le logiciel est également très important. À court terme, alors que la base d’installation de Nintendo Switch continue de s’étendre, nous devons nous concentrer sur cela. En concentrant notre attention sur la Nintendo Switch, nous pensons que nous pouvons avoir un cycle de vie du matériel très différent (plus long) que les consoles Nintendo précédentes.

Switch a vendu 52 millions d’unités depuis son lancement en 2017 et pourrait être sur le point de dépasser le total de 102,63 millions d’unités de la Wii, ce qui en fait la console domestique la plus réussie de Nintendo. Cependant, pour atteindre cet objectif, Nintendo a volontairement sacrifié son deuxième pilier; en même temps que la Wii affichait ce genre de chiffres de vente, la Nintendo DS vendait plus de 150 millions d’unités.

Comment Nintendo maintiendra-t-il l’intérêt pendant la durée de vie prolongée du Switch? Facile – avec un nouveau logiciel, ainsi que l’accent mis pour s’assurer que les nouveaux acheteurs connaissent les titres passés, selon Furukawa:

La chose la plus importante [for us] est de savoir si nous pouvons maintenir l’élan de Nintendo Switch. Outre l’introduction continue de nouveaux logiciels, nous pensons qu’il sera très important de poursuivre nos efforts pour vendre les titres que nous avons publiés jusqu’à présent.

Que pensez-vous que Switch a une durée de vie plus longue que la normale? Faites-nous savoir avec un commentaire.

