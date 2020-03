Le commutateur d’origine se vend moins que la PS4 au Japon en raison du coronavirus

Les problèmes causés par le coronavirus (COVID-19) dans le monde se poursuivent sans relâche et dans l’industrie du jeu vidéo, il continue d’avoir un impact négatif sur la chaîne de distribution de certaines entreprises. L’un des principaux concernés est Nintendo, qui avait confirmé que le modèle d’origine de la Nintendo Switch au Japon souffrirait d’une pénurie. La situation ne s’est pas améliorée pour Nintendo; au contraire, la distribution a été si négativement impactée que les ventes de consoles ont chuté de façon alarmante.

Aujourd’hui est encore une semaine et Famitsu (via Gematsu) a publié sa liste de ventes de logiciels au format physique et matériel au Japon. Ce qui est le plus frappant cette fois, c’est que les ventes de Nintendo Switch étaient minimes, compte tenu du fait qu’elle connaît sa meilleure saison de vente. Cependant, cela n’est pas dû au fait que le public se désintéresse du système, mais parce que la rareté ne permet pas de répondre à la demande dans ce pays.

La distribution du modèle Nintendo Switch d’origine est tombée à des niveaux si bas que davantage de PlayStation 4 (modèle de base) ont été vendues au cours de la semaine dernière. La console Sony a réussi à vendre plus de 2 fois plus que la Nintendo Switch, dont les ventes ont chuté de plus de 70% par rapport à la semaine dernière, tombant ainsi à 4424 unités vendues.

La situation pour Nintendo va encore empirer

On sait que ces problèmes de distribution n’affectent que le Japon, mais on espère que si la situation des coronavirus ne s’améliore pas, ces effets se feront également sentir sur d’autres marchés du monde, comme les Amériques et l’Europe. Cela continuera apparemment, car aujourd’hui, l’urgence pour le coronavirus a atteint un niveau pandémique.

Il est important de dire que jusqu’à présent, il a été entendu que Nintendo est le seul affecté, mais c’est le cas car c’est la console la plus consommée au Japon et dans le monde.

En revanche, les chiffres de ventes de logiciels au format physique ont favorisé le seul lancement fort dans la région, on parle de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, qui a réussi à enregistrer 138 548 unités vendues.

Ventes de logiciels

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 138 548

Épée et bouclier Pokémon – 20679

Minecraft: édition Nintendo Switch – 12933

Mario Kart 8 Deluxe – 12 751

Super Smash Bros.Ultimate – 11 319

Ring Fit Adventure – 10067

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (PlayStation 4) – 8109

Super Mario Party – 7774

Splatoon 2 – 7293

Entraînement cérébral du Dr Kawashima – 6394

Ventes de matériel

Nintendo Switch Lite – 46161

PlayStation 4 – 9 584

Nintendo Switch – 4 424

PlayStation 4 Pro – 4 187

Nouvelle Nintendo 2DS LL – 1220

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 77

Xbox One S – 60

Xbox One X – 29

La distribution originale de Nintendo Switch dans la boutique japonaise My Nintendo a également été affectée à un point tel qu’elle était bientôt en rupture de stock. Les unités ont récemment été réapprovisionnées, mais la demande était telle que la console non seulement s’est à nouveau vendue, mais même le trafic a provoqué le crash du site Web. Vous pouvez suivre la situation des coronavirus dans l’industrie du jeu vidéo sur cette page.

