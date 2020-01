Le commutateur est “vacille au bord de devenir obsolète”, déclare le Financial Times

© Nintendo Life

Le récent rapport financier de Nintendo nous a donné des nouvelles assez positives; le Switch a vendu plus de 50 millions d’unités en trois ans, les revenus numériques sont en hausse et de nouvelles technologies IP Chaîne astrale – trouve un public. C’était une telle démonstration que Nintendo a même augmenté ses prévisions pour cet exercice et prévoit de vendre plus de consoles Switch que prévu.

Pourtant, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et le Financial Times a publié une évaluation plutôt optimiste de la fortune actuelle de Nintendo. Il décrit le géant japonais comme étant “bloqué sur pause”, soulignant que, bien que son bénéfice d’exploitation au troisième trimestre ait augmenté de 6% à 1,5 milliard de dollars, il était en deçà des attentes antérieures.

“La société japonaise de jeux doit encore s’adapter à un marché qui s’éloigne rapidement des consoles”, poursuit-elle, avant d’admettre que le Switch “a bien fonctionné jusqu’à présent” et “est la principale raison pour laquelle les actions Nintendo ont augmenté d’un quart dans le l’année passée.”

Cependant, le Financial Times souligne que l’augmentation des ventes provient, en partie, du lancement du Switch Lite, citant une baisse de 13% des ventes de la version originale de la console au cours des neuf derniers mois:

Le Switch, âgé de trois ans en mars, est sur le point de devenir obsolète. Les concurrents lancent des smartphones et de nouvelles consoles avec les dernières fonctionnalités, tandis que les jeux en nuage posent des défis au secteur.

Bien que le jeu mobile soit brièvement identifié par la publication comme une voie possible vers une augmentation des revenus, il note avec prudence que les marges sont beaucoup plus faibles dans ce secteur du marché des jeux.

La Chine, un marché sur lequel Nintendo a récemment mis les pieds, est également considérée comme un domaine d’expansion – mais le Financial Times n’y voit pas non plus beaucoup de joie, affirmant que le lancement a été “décevant” et qu’un seul jeu – incorrectement répertorié comme Super Smash Bros. (c’était en fait Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe) – a été approuvé pour publication.

En bref, le Financial Times pense que le manque de nouveau matériel de Nintendo (Switch Pro n’a pas encore été officiellement confirmé, ne l’oublions pas) va le mordre à l’arrière en 2020, affirmant que:

Avec aucune nouvelle console alignée cette année, les actions Nintendo semblent chères. Ils se négocient à un multiple de 22 fois leurs bénéfices à terme, une prime d’un quart par rapport à leurs pairs. En plus des nouveaux lancements de jeux mobiles, les prix sont plus qu’inclus. Il est temps que les investisseurs recherchent des opportunités de marquer des points ailleurs.

Certes, la raison principale de la publication d’exister est de conseiller les personnes travaillant dans le secteur financier, et avec les actions de Nintendo déjà très élevées après son récent succès, vous pourriez dire qu’il n’y a qu’une seule façon pour elles d’aller d’ici: vers le bas. Si vous êtes un investisseur, ce n’est sans doute pas le moment idéal pour placer vos paris sur les actions Nintendo, car il est peu probable que vous constatiez une augmentation massive de la valeur. Néanmoins, le rapport semble être plutôt négatif, étant donné les nouvelles extrêmement positives que nous avons eues aujourd’hui.

Que pensez-vous de ce rapport? Pensez-vous que le Financial Times a raison? Faites-nous savoir avec un commentaire.

.