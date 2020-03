Le commutateur pourrait obtenir un autre Remaster Bandai Namco

Monkey Craft n’est peut-être pas nécessairement un nom familier, mais vous connaissez probablement au moins sa version précédente. C’était la société engagée par Bandai Namco pour aider à Katamari Damacy REROLL sur Nintendo Switch en 2018 et a également aidé avec un autre remaster de Bamco sur l’appareil hybride connu sous le nom de Mojipittan Encore.

Voici où cela devient intéressant. En plus d’aider à la “planification, à la programmation et à la conception 2D” de ces deux remasters, la société aurait désormais au moins un autre titre Switch en développement. Tout cela selon son site officiel, qui continue pour révéler qu’il a commencé trois projets différents en janvier 2018, mai 2019 et août 2019.

Les deux premières dates devraient couvrir Katamari Damacy REROLL et Mojipittan Encore. Quant au troisième, il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait être lié aux marques récentes de Klonoa, M. Driller, Wagyan Land, Genpei Touma Den, et Splatterhouse.

Un autre remaster Bandai Namco pourrait-il venir sur Switch? Qu’aimeriez-vous voir ensuite? Dites-nous ci-dessous.

