Le commutateur restera en stock en Amérique du Nord et dans l’UE malgré l’épidémie de coronavirus

L’épidémie d’un brin de coronavirus à Wuhan, en Chine, a perturbé la vie là-bas (et sur une scène mondiale) pendant près de deux mois à ce stade. Étant donné que de nombreuses entreprises ont leur fabrication en Chine, plusieurs produits différents subissent des ruptures de stock et des retards en raison de l’épidémie. Nintendo of Japan a récemment confirmé que le stock au Japon serait faible en raison du virus. Mais qu’en est-il des autres nations?

Il s’avère que les marchés occidentaux ne devraient pas être affectés en ce qui concerne le matériel Switch. Kotaku a contacté Nintendo pour lui faire part de ses commentaires sur les livraisons mondiales de matériel informatique et la société a confirmé que les marchés nord-américain et européen ne seraient pas affectés. Voici la déclaration:



Nous pouvons confirmer que la fabrication de certains produits Nintendo pour le marché japonais a été retardée en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV. Nintendo n’anticipe pas d’impact significatif sur notre chaîne d’approvisionnement mondiale plus large pour les systèmes et les accessoires pour le moment, et les ventes de produits en Amérique du Nord et en Europe, y compris les précommandes, ne sont pas affectées. Nous souhaitons exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par le coronavirus en cette période difficile.

Nintendo a étendu ses opérations de fabrication ces dernières années à d’autres pays asiatiques. C’est pourquoi les expéditions mondiales devraient se poursuivre normalement.

Cependant, il est toujours regrettable que ceux qui se trouvent à l’épicentre de cette épidémie soient confrontés à cette situation. Il est bon de voir des entreprises prendre position pour leurs travailleurs et ne pas les forcer à sortir dans de telles conditions.

Il n’existe actuellement aucun remède contre le virus, alors peut-être pour les prochaines semaines, nous pouvons nous attendre à entendre des perturbations en provenance de Chine.