Le Complexe apportera la lutte contre les virus à Nintendo Switch le 31/03

Chaque fois, les romans visuels avancent de plus en plus. Nous l’avons vu sur Steins; Gate Elite qui est allé plus loin en adaptant l’anime, qui à son tour était basé sur le roman visuel original, le jeu vidéo. Wales Interactive a fait de même avec The Complex, un thriller de science-fiction tourné avec des acteurs au Royaume-Uni, qui sortira sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et PC 31 mars prochain. Vous pouvez jeter un œil à leur bande-annonce ci-dessous:

Le complexe… les décisions que vous devez prendre

Malheureusement, le Complexe se distingue par le sujet qu’il traite, les maladies biologiques, pour le courant lié au coronavirus. Dans le film interactif, nous nous mettrons dans la peau du Dr Amy Tenant qui dirige l’avancement de la technologie des nanocellules et Nous vivrons une crise qui a lieu à Londres à la suite de l’apparition d’un civil qui vomit du sang et qui découvrira de sombres secrets qui cachent une source d’avancées scientifiques. Réalisé par Paul Raschid, La participation de Lynn Renee Maxcy, scénariste de la populaire série télévisée The Tale of the Maid, en tant qu’auteur du livret; soulignant la participation de Michelle Mylett (Letterkenny, Bad Blood), Kate Dickie (Game of Thrones, The Witch) et Al Weaver (Grantchester) en tant que membres de la distribution, ainsi que la présentatrice et streameuse Xbox UK Leah Viathan en tant qu’invitée la fonction.

Si vous voulez obtenir le titre, sachez qu’il sera mis en vente au prix de 12,99 €, nécessitant 10,73 Go disponibles dans le stockage interne de notre console. Il est également important que maîtriser l’anglais, ce sera la seule langue dans laquelle il nous parviendra, ainsi que d’avoir 18 ans et d’avoir un bon ventre, étant donné les scènes de violence extrême que nous verrons tout au long de leur huit fins différentes. Que pensez-vous du titre? Allez-vous l’essayer? N’oubliez pas de faire attention et de bien vous laver les mains. À plus!

