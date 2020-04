Le compositeur de Doom Eternal ne fonctionnera plus avec id Software après que la bande originale ait été mixée sans lui

Le compositeur Mick Gordon, mieux connu pour son travail sur Doom en 2016 et le récent Doom Eternal, a jeté un doute sur son avenir avec la série suite aux changements controversés apportés au mixage de la bande originale d’Eternal.

Après la sortie de l’OST – disponible dans l’édition collector de Doom Eternal – un certain nombre de fans et d’audiophiles se sont tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer son mixage. L’utilisateur de Twitter @thatACDCguy a d’abord noté la différence entre la division BFG originale de Doom 2016 et le remix BFG 2020 sur la bande sonore éternelle, en comparant les différences de longueurs d’onde entre les versions. Pour ceux qui n’ont pas d’oreille dorée, cela signifie qu’il y a moins de plage dynamique – le rapport entre calme et fort – résultant en un son d’instrumentation trop condensé.

“Mick Gordon est un ingénieur audio beaucoup plus talentueux que moi, ce n’est même pas proche et c’est ce qui rend cela particulièrement frustrant”, lit le tweet. «J’attends beaucoup mieux de lui. Encore une fois, la musique elle-même est phénoménale, mais ce mix sur la bande originale officielle est franchement horrible. »

Voici une comparaison entre la division BFG originale de la bande originale officielle de Doom 2016 (à gauche) et le remix BFG 2020 sur la bande sonore d’Eternal d’aujourd’hui (à droite). Remarquez comment les longueurs d’onde dans BFG 2020 forment une barre presque parfaitement droite par rapport à l’original avec plus de définition pic.twitter.com/TCJRdOe1Yf – Doominal Crossing: Eternal Horizons 🐶 (@thatACDCguy) 19 avril 2020

En réponse, Gordon a révélé qu’il n’avait en fait pas grand-chose à voir avec la sortie finale de la bande originale. “Je ne les ai pas mélangés et je ne l’aurais pas fait”, a-t-il déclaré sur Twitter. “Vous pourrez repérer la petite poignée de morceaux que j’ai mixés (Meathook, Command and Control, etc…)”

Un commentaire d’il y a quelques mois révèle que Gordon était au courant des changements effectués avant la sortie de la bande originale. “Anecdote amusante: tous ces stupides” changements de signature temporelle “sont le résultat de quelqu’un qui a reconstitué ce morceau sans aucune connaissance musicale”, a écrit Gordon dans un commentaire sur YouTube en février sous la couverture d’un de ses morceaux.

Bien qu’il ne soit pas clair qui a le mot à dire sur le résultat final, Gordon a déclaré à un fan qu’il était peu probable qu’il retravaille sur la franchise.