Le compositeur de jeux d’oie sans titre partage ses réflexions sur le succès massif du jeu

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Jeu d’oie sans titre est devenu l’un des jeux indépendants les plus réussis de mémoire récente, ayant vendu plus d’un million d’exemplaires en trois mois après sa sortie.

Dans une interview avec Venturebeat, Jeu d’oie sans titreLe compositeur Dan Golding, qui a partagé sa vision personnelle du succès massif du jeu. Golding décrit le tout comme étant plutôt surréaliste, et estime que la clé du succès du jeu était d’offrir un amusement simple et un soulagement du stress de la journée.

«C’était un processus étrange en plusieurs étapes où, pendant les premiers jours, presque la première semaine entière, nous nous disons:« Ouais, cool, les gens aiment ce jeu. C’est génial. Il y a de bonnes critiques. Puis je me souviens d’un matin où je me suis réveillé et Chrissy Teigen avait tweeté une photo d’elle et de John Legend [buying the game] et c’était juste – je n’ai pas de cadre de référence pour comprendre ce qui se passe.

Je pense qu’il y a quelque chose dans le jeu qui parle de ce moment dans le temps où tout le poids du monde semble souvent écraser les gens. Et ce jeu est juste une oie, tu sais? Ni plus ni moins. Si le jeu a fait quelque chose, il a réussi à créer un petit espace de soulagement, ce que je trouve fantastique. “

