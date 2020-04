Le compositeur du BSO de Chrono Trigger y participera

Mer d’étoiles C’est le RPG qui se déroule dans l’univers de The Messenger qui atteint plusieurs objectifs grâce à sa campagne Kickstarter, comme l’inclusion de cinématiques 3D, un nouveau mode Game + ou même une fin alternative. Cependant, cette fois, il n’est pas temps de parler de son gameplay, mais de sa bande-son, car il a maintenant été confirmé que Yosunori Mitsuda, qui a travaillé sur la création de bandes sonores pour des titres tels que Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles ou Xenosaga, fera également partie de ce projet.

Yosunori Mitsuda travaillera également à la création de la bande originale de Sea of ​​Stars.

À la surprise de nombreux joueurs, Yasunori Mitsuda fait partie de l’équipe responsable de Sea of ​​Stars, et voici ses paroles:

Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j’avais l’impression d’écrire la musique de ce jeu en voyant comment elle transmettait l’âge d’or de la nostalgie des années 90. Bien que de nombreux jeux soient encore publiés dans ce style classique, je ne pense pas que les joueurs soient satisfaits juste avec nostalgie. Comme vous pouvez le voir dans votre jeu précédent, le travail de Sabotage Studio est comme une bouffée d’air frais ajoutant des systèmes et des idées aux formules classiques.

Je voulais faire un jeu avec tout le monde à Sabotage Studio, grâce à être impressionné par leur respect pour les titres précédents, tout en offrant aux joueurs de nouvelles façons de s’amuser.

Pour sa part, Thierry Boulanger, directeur créatif et PDG de Sabotage a indiqué ce qui suit:

La musique de Mitsuda fait partie de ma vie depuis des années et j’écoute toujours son travail chaque semaine quand je travaille en studio. Cela a été une source d’inspiration pour beaucoup d’entre nous, et ce ne pourrait être un plus grand honneur que certains de ses thèmes fassent partie de notre jeu. C’est exactement ce dont See of Stars avait besoin pour se sentir complètement complet.

