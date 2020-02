Le compositeur Joe Hisaishi décrit son processus créatif

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Princesse Mononoke. Chateau dans LE ciel. Kikujiro. Il est difficile d’imaginer un de ces films sans les partitions emblématiques du compositeur Joe Hisaishi. Décennie après décennie, il a toujours écrit certaines des musiques de films les plus mémorables de notre époque. Merci déesse pour ça.

Ce mois-ci, Hisaishi sort un meilleur album de compilation de 2 disques Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi avec des morceaux des films Studio Ghibli et Beat Takeshi. Découvrez cette merveilleuse version de «Summer».

J’ai en fait d’abord rencontré la musique de Hisaishi à travers les films de Beat Takeshi et non les photos de Studio Ghibli. Au cours des années 1990, j’étais stagiaire dans une société de distribution de films qui, pour la première fois, a sorti un film Beat Takeshi aux États-Unis. L’image était Sonatine, et autant que j’aimais le film, c’était la partition qui restait dans ma tête pendant des jours et des années plus tard.

Quand j’ai commencé à entrer dans les films du Studio Ghibli et appris que Hisaishi les avait également marqués, j’ai été continuellement impressionné par la diversité de son fonctionnement et la gamme émotionnelle qu’il couvre. C’est vraiment un compositeur remarquable.

Pour marquer la sortie de son meilleur album, j’ai fait un Q&A avec Hisaishi par email sur sa carrière et son processus créatif. L’interview était en anglais, et je lui ai demandé si une approche différente était utilisée pour les films en direct et les films d’animation. «Sur le plan thématique, ils sont souvent différents, mais Kikujiro semble quelque peu ghibli-esque», a répondu Hisaishi. Depuis qu’il a marqué les jeux Ni no Kuni, Hisaishi a également souligné les différences entre la musique de jeu et la musique de film, notant que les scores des jeux vidéo n’ont pas de contraintes détaillées sur le calendrier ou la durée comme au cinéma.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il fallait pour terminer une chanson, Hisaishi a répondu que cela dépend de la situation, mais pour la musique de film, il lui faut entre un et trois mois pour se concentrer sur l’achèvement de la musique. «Parfois, j’écris à la main tout en jouant du piano, et parfois j’entre sur l’ordinateur à l’aide du clavier.»

Vous pouvez lire le reste de l’interview ci-dessous.

Pourquoi as-tu commencé à étudier le violon à l’âge de quatre ans? Vos parents étaient-ils musiciens? Avez-vous montré du talent musical dès votre jeune âge?

Il n’y avait pas une seule raison pour commencer le violon, mais quand j’étais jeune, mon père avait un gramophone puissant qui utilisait des aiguilles de bambou, avec ça, j’écoutais beaucoup de musique, quel que soit le genre. Mes parents n’étaient pas musiciens, mais au collège, j’appartenais au club de fanfares, où je jouais de la trompette, du trombone, du saxophone et même de la direction d’orchestre. C’était amusant de transcrire un certain nombre de morceaux célèbres sur la partition et de faire jouer tout le monde.

Qu’est-ce qui a influencé votre musique? Quels musiciens ou groupes vous ont le plus marqué?

J’ai écouté toutes sortes de jazz pendant les jours de lycée. Quand j’ai commencé à apprendre le piano pour l’examen universitaire de musique, j’ai rencontré J.S. de Glen Gould. Bach «Invention et Symphonie». J’ai également écouté Chostakovitch, Schoenberg, Webern, Berg et Boulez. J’ai été choqué par «Un arc-en-ciel dans l’air incurvé» de Terry Riley, puis j’ai commencé à écouter beaucoup de compositeurs minimalistes comme Philip Glass et Steve Reich.

Comment avez-vous commencé à marquer des films pour Hayao Miyazaki?

Isao Takahata, le producteur de Nausicaä de la Wind Valley, m’a choisi. M. Takahata était très familier avec la musique classique, et aussi un grand réalisateur de films que Hayao Miyazaki respectait.

Lorsque vous marquez des films pour Miyazaki, quel est le processus? Trouvez-vous de la musique après avoir lu le script? Ou commencez-vous à marquer lorsque vous voyez des images terminées?

En général, lorsque je travaille sur un film, je lis attentivement le script avant d’entrer dans la composition. Pour les films d’animation, il n’y a pas de script, j’ai donc lu le storyboard. Je compose de la musique pour un film d’animation entièrement dimensionné, en respectant le timing. Dans tous les cas, je calcule soigneusement quel type de musique sera appliqué à chaque scène.

Travaillez-vous sur la partition du nouveau film de Miyazaki? Si oui, avez-vous vu des images? Qu’as-tu pensé?

Aucun commentaire là-dessus.

Je sais qu’au cinéma, certains réalisateurs utilisent une partition temporaire avant que le compositeur ne crée une musique originale. Miyazaki travaille-t-il de cette façon avec vous?

Miyazaki n’utilise jamais de score temporaire. Mais il explique parfois avec des mots.

Votre approche ou processus est-il différent lorsque vous créez de la musique solo?

Les films ont déjà un script et du matériel vidéo pour la composition. En revanche, en ce qui concerne la musique solo, le processus est complètement différent en termes de réflexion par moi-même (sujet / thème).

Comment avez-vous travaillé avec Kitano et enregistré ses films? Vous donne-t-il une idée de ce qu’il veut ou lui apportez-vous un échantillon de musique pour ses commentaires?

J’ai lu le script et [watch] vidéo [footage] très soigneusement, et essayez de valoriser autant que possible la politique du directeur. Au cours du processus, des thèmes importants seront entendus, comme l’a démontré le directeur.

Y a-t-il un secret pour écrire de la bonne musique? Avez-vous des conseils à donner à de jeunes compositeurs?

Pensez-y tout le temps.

De toutes vos chansons, avez-vous une préférée?

Il n’y a rien de mieux, en particulier. Mais je ne repense pas au passé.

Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi sortira le 21 février.

.