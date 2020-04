Le compte Twitter officiel de Crysis tweete pour la première fois après des années de silence

Par Emily Gera,

Lundi 13 avril 2020 19:16 GMT

Il semble qu’une nouvelle annonce de Crysis pourrait être à l’horizon.

Aujourd’hui, le compte Twitter officiel de Crysis s’est réveillé après près de quatre ans d’inactivité, offrant un seul tweet mystérieux: “RECEIVING DATA”.

RÉCEPTION DES DONNÉES

– Crysis (@Crysis) 13 avril 2020

Alors, euh. Qu’est-ce que ça veut dire? Une nouvelle Crysis est-elle en cours de construction ou – peut-être plus probable – une remasterisation? Le personnel de Crytek était-il assis sur son clavier?

Il convient de noter qu’il y a eu d’autres taquineries récentes faisant allusion à une résurgence de la franchise Crysis. Il y a quelques semaines à peine, le site officiel de Crysis a reçu une mise à jour qui montre Nomad, le protagoniste original de Crysis, à bord de ce qui semble être le même avion qui démarre Crysis 1. Alors que le code source de la mise à jour du site comprend un «poisson d’avril» tag, il semble que cela pourrait être plus qu’un simple bâillon.

De même, une vidéo publiée le mois dernier présentant les «jeux de la décennie» de CryEngine comprenait curieusement quelques secondes de séquences de Crysis 1 – un jeu qui non seulement ne fait pas partie de cette décennie, mais qui semblait inclure des effets d’éclairage et des fonctionnalités non disponibles dans la version PC originale.

L’année dernière, Crytek avait également taquiné une Crysis 1 modernisée avec la sortie d’une remorque pour son CryEngine 5.6, qui se terminait sur un environnement insulaire qui avait l’air frais mais très familier.

Aucun mot officiel pour l’instant, mais gardez vos oreilles au sol, les amis.

