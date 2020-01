Le concept impressionnant de type interrupteur d’Alienware UFO remporte le prix du meilleur spectacle

© Dell

Après avoir regardé la révélation du gadget UFO Concept d’Alienware au CES il y a quelques semaines, nous ne pouvions pas secouer le sentiment que nous avions vu le concept quelque part auparavant. De toute évidence, il est tout à fait naturel que les meilleurs aspects de toute technologie finissent par être intégrés dans les produits des entreprises rivales, mais regarder l’appareil Windows 10 présenté comme s’il s’agissait de 2015 et que l’idée même était totalement nouvelle semblait un peu risible. Comment ont-ils gardé un visage impassible lors de la présentation? Avec les contrôleurs détachables, la béquille et tout le reste de la tablette, la qualifiant d ‘«innovante», elle était remarquablement coquine.

Pourtant, il semble que la machine elle-même ait conquis les gens qui l’ont jouée, avec Trusted Reviews lui en donnant un si leur prix Best In Show. Alienware a depuis adopté Twitter pour citer le site Web:

“La Nintendo Switch est cool, mais le prix et le nombre limité de jeux ne le sont pas. C’est pourquoi nous sommes tombés amoureux de l’OVNI Alienware Concept au moment où nous l’avons vu ce CES.” – @trustedreviews https: // t .co / pFplaToH2y #Alienware Concept UFO: CES 2020 Best in Show pic.twitter.com/R4VZu2pbsQ— ALIENWARE (@Alienware) 16 janvier 2020

Alors que la citation elle-même semble étrange à quiconque apprécie le déluge de logiciels qui frappent Switch chaque semaine, le contexte de l’article lui-même donne plus de sens au commentaire “nombre limité de jeux”. L’auteur parle des dizaines de milliers de jeux PC disponibles sur des dizaines de portails. En comparaison, la bibliothèque de jeux 3000 de Switch ne peut évidemment pas rivaliser. Pourtant, s’il y a une chose dans laquelle nous dirions que Switch ne manque définitivement pas, c’est le nombre de jeux à son nom.

Alienware n’a pas encore annoncé de prix pour son appareil, bien qu’avec un écran 1080p de 8 pouces et un processeur Intel Core de 10e génération, il coûtera certainement plus cher que Switch, en supposant qu’il sorte de la phase de prototype. C’est un petit (ou pas si petit) morceau de kit intelligent, certainement – surtout si vous avez une grande vieille bibliothèque Steam – et il sera intéressant de voir comment cela se compare à l’approche de Nintendo sur les jeux à part entière sur le -y aller s’il arrive sur le marché.

Comment le Concept UFO vous frappe-t-il? Innovant et la prochaine étape inévitable dans les jeux portables ou la cooptation effrontée de la conception de Switch? Combien seriez-vous prêt à payer pour lire votre bibliothèque PC en déplacement? N’hésitez pas à en discuter ci-dessous.

.