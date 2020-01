Le “Concept UFO” d’Alienware de type commutateur de Dell remporte le prix Best in Show

Plus tôt ce mois-ci, Dell a dévoilé son prototype Alienware «Concept UFO», un PC portable qui ressemble beaucoup au Nintendo Switch.

Débuté au CES 2020, le prototype Concept UFO s’est révélé très populaire parmi les participants qui ont pu essayer la machine. Le site d’actualités techniques Trusted Reviews lui a même décerné son prix «Best In Show», comme Alienware l’a fièrement partagé sur Twitter:

“Le Nintendo Switch est cool, mais le prix et le nombre limité de jeux ne le sont pas. C’est pourquoi nous sommes tombés amoureux de l’Alienware Concept UFO au moment où nous l’avons vu ce CES.” – @trustedreviews https: // t .co / pFplaToH2y #Alienware Concept UFO: CES 2020 Best in Show pic.twitter.com/R4VZu2pbsQ

– ALIENWARE (@Alienware) 16 janvier 2020

Cela dit, le Concept UFO est encore au stade de prototype, et on ne sait pas grand-chose sur la façon dont il résisterait au Switch dans la pratique.

Qu’est-ce que tu penses? Le Concept UFO pourrait-il être un digne concurrent du Switch? Faites le nous savoir dans les commentaires.

