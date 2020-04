Le concepteur multijoueur de Gears 5 quitte la coalition

Par Rodolfo León

Après la sortie de la mise à jour gratuite Opération 3: Gridiron pour Gears 5, Ryan Cleven, directeur du design de Multijoueur, a annoncé son départ La Coalition en raison de “problèmes personnels”, indiquant que ces six dernières années ont été assez difficiles.

Cleven a partagé les nouvelles via Twitter, où il a également déclaré que Vitesses 4 et 5 Jusqu’à présent, ils ont été la chose la plus importante au cours de sa carrière de développeur. Ici vous pouvez voir sa déclaration complète:

J’espère que vous appréciez l’opération 3: Gridiron. C’est mon travail préféré et je suis plus proche de la façon dont je souhaitais que nous nous lancions. C’est aussi mon dernier avec TC & Gears. En raison de problèmes personnels, je poursuivrai mon congé sabbatique indéfiniment. Merci de m’avoir rejoint dans ce voyage. Rendez-vous en ligne. pic.twitter.com/j8uev2RBOS

– Ryan Cleven (@nodezero) 31 mars 2020

«J’espère que tout le monde apprécie l’opération 3: Gridiron. Ce fut mon projet préféré et il est plus proche de la façon dont je l’aurais dépensé lors du lancement. C’est aussi la dernière fois que je travaille avec The Coalition and Gears. En raison de problèmes personnels, je prendrai un congé sabbatique indéfiniment. Merci de vous joindre à moi pour ce voyage. Rendez-vous en ligne. “

Cleven a affirmé qu’en raison du départ de son mentor Rod Fergusson de La Coalition, a eu l’occasion de réévaluer leurs priorités. Fergusson quitté le studio pour rejoindre Blizzard à la tête de la franchise Diable plus tôt cette année, suggérant qu ‘«il était temps pour une nouvelle aventure».

