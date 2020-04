Le concert de Disney à Broadway sera diffusé gratuitement en tant que collecte de fonds pour le coronavirus

Broadway est peut-être fermé, mais cela ne signifie pas que vous n’avez pas de chance quand il s’agit de comédies musicales, même si la pandémie de COVID-19 (coronavirus) continue de conduire à des reports et des annulations dans l’industrie du divertissement. Pour cette raison, de nombreux films sont arrivés en sortie numérique tôt et maintenant certains succès de Broadway seront diffusés en direct gratuitement.

Disney présentera son concert Disney à Broadway en direct pour collecter des fonds pour le Fonds d’aide d’urgence COVID-19 de Broadway Cares / Equity Fights AIDS. Le concert a été initialement enregistré en novembre.

L’événement, qui sera diffusé le lundi 13 avril, et sera organisé par Ryan McCartan. La star de Frozen joue Hans dans la production de Broadway et hébergera le flux depuis son sous-sol. De plus, Broadway Cares promet des entrevues avec Disney sur les stars de Broadway tout au long du flux, le tout depuis leur propre domicile.

Le concert comprendra des numéros de spectacles de Broadway comme Aladdin, Beauty and the Beast et The Lion King, ainsi qu’une réunion de la distribution de Newsies. Vous pourrez diffuser les performances sur broadwaycares.org, YouTube et Facebook.

Le concert de Disney à Broadway sera diffusé en ligne le lundi 13 avril à 19 h HE / 16 h HP. De plus, Disney saute les salles avec son film Artemis Fowl. Au lieu de cela, le film fera ses débuts sur Disney +. Il est possible que cela se produise avec plus de films à venir.