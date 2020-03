Le contenu de New Animal Crossing New Horizons peut être retardé en raison d’un coronavirus

Nintendo ne confirme ni ne nie rien, mais reconnaît qu’il s’agit d’une possibilité très réelle.

Au cours des derniers jours, les utilisateurs de Nintendo Switch ont joué à Animal Crossing: New Horizons, l’un de ces titres qui continueront probablement de susciter l’intérêt au fil des ans. Cela découle en partie du contenu post-lancement Dans le viseur de Nintendo: nous pourrions avoir des événements saisonniers, de nouveaux éléments disponibles via des mises à jour, etc.

Cependant, il est possible que la crise des coronavirus oblige Nintendo à retarder l’arrivée de certaines de ces mises à jour, comme l’ont reconnu les responsables du jeu. “Nous ne savons pas si nous devrons changer quelque chose, mais je pense que nous devons être flexibles“Explique la réalisatrice du jeu, Aya Kyogoku, dans une interview au Washington Post (devient GoNintendo). Le producteur Hisashi Nogami soutient cette idée:” Quant à l’équipe de développement, je dois aussi penser à leur santé et leur bien-être. “

Pour l’instant, cela ne signifie pas nécessairement qu’il sera reporté ou annuler Aucune mise à jour, mais Nintendo a déjà confirmé lors d’une émission spéciale que les fans recevront des activités thématiques en connectant le jeu à Internet pour télécharger des mises à jour. Pendant ce temps, les fans organisent déjà leurs propres événements, par exemple pour célébrer un mariage annulé pour le même problème.

