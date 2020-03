Le contenu exclusif de Final Fantasy XV sur STADIA déçoit

L’incertitude continue d’entourer STADIA et cela est notable dans le soutien limité que les sociétés de jeux vidéo ont apporté au service, démontrant qu’elles préfèrent être prudentes jusqu’à ce qu’il n’y ait aucun élément leur faisant penser que le pari aura peu de risques. Ils disent qu’il affiche un bouton et certains se souviendront que l’arrivée de Final Fantasy XV sur la plate-forme supposait un contenu exclusif, malheureusement, cela a été une déception.

Après que les débuts de Final Fantasy XV dans STADIA se soient passés avec plus de chagrin que de gloire, peu de choses avaient été dites sur cette version du RPG étant donné les difficultés que le service a traversées dans ses débuts et qui continuent de se présenter jusqu’à présent. Par conséquent, on ne savait pas grand-chose du contenu supplémentaire exclusif annoncé il y a des mois jusqu’à ce qu’un utilisateur décide de l’essayer juste pour réaliser à quel point il est mauvais.

La version Final Fantasy XV sur STADIA comprend un mode appelé Crazy Challenges, une série de mini-jeux qui testent les compétences du joueur. Cela dit, Noah Sanchez, membre de l’équipe sociale et numérique d’Overwatch, a décidé de tester ses compétences dans ce mode et a partagé les vidéos sur son compte Twitter officiel, mais l’expérience n’a pas été aussi amusante qu’on le pensait, car le Les mini-jeux sont pleins de bugs et de détails qui mettent en évidence le peu d’attention qui a été mis sur le contenu.

Prochain défi de vol où vous devez piloter la Regalia “Type-F” et collecter des tonnes de voitures et de soldats avec votre navire pour des points avant de vous diriger vers la ligne d’arrivée. C’est … um pic.twitter.com/RSFvyTSMOB

– Noah Sanchez (@realnoahsan) 8 mars 2020

Comme vous pouvez le voir, en plus des erreurs, les mini-jeux présents dans Crazy Challenges, sa proposition n’est pas très intéressante et semble être un simple contenu de remplissage pour justifier quelque chose qui est exclusif à une version STADIA.

Enfin battre cela. Il m’a probablement fallu 13 essais pour faire le tour de tourner sans me retourner.

Hé, mais nous obtenons des feux d’artifice! Et notre ami à fourrure est de retour! pic.twitter.com/aFJV4PUypR

– Noah Sanchez (@realnoahsan) 8 mars 2020

Qu’en pensez-vous?

